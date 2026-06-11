Αυγερινός για το κόμμα Καρυστιανού: Η ιδρυτική διακήρυξη περιλαμβάνει ήδη 20 σημεία που καλύπτουν βασικούς τομείς της κρατικής πολιτικής

Στην τελική ευθεία της οργανωτικής και προγραμματικής του συγκρότησης βρίσκεται, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου Θανάση Αυγερινό, το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, ενόψει των εκλογών. Ο κ. Αυγερινός μίλησε την Πέμπτη (11.06.2026) στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και ανέφερε ότι οι θέσεις του κόμματος βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το νέο εγχείρημα δεν αποτελεί «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», αλλά απάντηση πολιτών στην κρίση εκπροσώπησης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ανέφερε ότι η Μαρία Καρυστιανού και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» προχωρούν στη συγκρότηση ομάδων εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί, εμπειρογνώμονες, απόστρατοι, διπλωμάτες και πρόσωπα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ζητεί να κυβερνήσει χωρίς να έχει παρουσιάσει πλήρες πρόγραμμα και ολοκληρωμένο σχήμα στελεχών, ο κ. Αυγερινός τόνισε ότι πρόκειται για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα. «Είμαστε κόμμα 20 ημερών», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, η ιδρυτική διακήρυξη περιλαμβάνει ήδη 20 σημεία που καλύπτουν βασικούς τομείς της κρατικής πολιτικής, ενώ το επόμενο διάστημα το κόμμα θα παρουσιάσει πιο αναλυτικές θέσεις. Ορισμένες από αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, θα τεθούν και σε δημόσια διαβούλευση.

Ο κ. Αυγερινός περιέγραψε ένα επιτελείο που βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αυτό συμμετέχουν επιστήμονες, άνθρωποι του συνδικαλισμού, επί τιμή πρέσβεις, απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και πρόσωπα χωρίς προηγούμενη κομματική διαδρομή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το κόμμα συνεχίζει να οργανώνεται, αλλά δεν συγκροτείται χωρίς σχέδιο.

Ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρθηκε και στη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για την ανάγκη «ψυχανάλυσης» των συνομιλητών της ελληνικής πλευράς στην εξωτερική πολιτική. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη αναφορά αφορούσε την ανάγκη πολύπλευρης προετοιμασίας πριν από κάθε διαπραγμάτευση, κυρίως με την Τουρκία, και όχι κάτι «πρωτοφανές ή καινοφανές».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» υποστήριξε ότι γύρω από κάθε δήλωση της κ. Καρυστιανού δημιουργείται δυσανάλογος θόρυβος. «Αν σχολιάζαμε με τον ίδιο τρόπο κάθε λέξη των πολιτικών που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα, θα γεμίζαμε πολύ περισσότερες σελίδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αυγερινός απάντησε και στις αιχμές που συνδέουν το κόμμα με τη Ρωσία. Ο ίδιος έκανε λόγο για «μαύρο βραχίονα» της κυβέρνησης, σχεδόν «παρακρατικού χαρακτήρα», ο οποίος, όπως υποστήριξε, εκτοξεύει λάσπη και συκοφαντίες εναντίον προσώπων και κινήσεων που θεωρούνται απειλητικές για το πολιτικό σύστημα.

Ο ίδιος απέρριψε τις αναφορές σε πρόσωπα με διαδρομή ή σχέσεις με τη ρωσική ομογένεια. Ο κ. Αυγερινός έθεσε το ερώτημα αν οι απόδημοι από μία χώρα φέρνουν μαζί τους και τις μυστικές υπηρεσίες της, επιχειρώντας να αντικρούσει τις σχετικές κατηγορίες. Παράλληλα, μίλησε για συκοφαντική στόχευση και πολιτική εργαλειοποίηση.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρθηκε κυρίως στους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από την κάλπη. Όπως είπε, η αποχή του 50% ή και του 60% δεν δείχνει αδιαφορία, αλλά βαθιά δυσπιστία απέναντι στον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύονται οι πολιτικές ηγεσίες.

Με βάση τη θέση που παρουσίασε ο κ. Αυγερινός, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού επιδιώκει να εκφράσει ένα τμήμα της κοινωνίας που αισθάνεται απομακρυσμένο από το σημερινό πολιτικό σύστημα. Ο ίδιος συνέδεσε αυτή την επιλογή με την ανάγκη συμμετοχής πολιτών που θεωρούν ότι οι «επαγγελματίες πολιτικοί» οδήγησαν τη χώρα σε παρακμή.

Ο Θανάσης Αυγερινός συνέδεσε ευθέως το πολιτικό εγχείρημα με το κίνημα των Τεμπών. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η τραγωδία παραμένει «ανεξιχνίαστο έγκλημα» και ότι το κατηγορητήριο είναι ελλιπές. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους συγγενείς των θυμάτων ως αντιπάλους και όχι ως πολίτες που ζητούν απαντήσεις.

Αναφερόμενος στη στάση άλλων συγγενών απέναντι στην πολιτική επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Αυγερινός απέφυγε να ανοίξει αντιπαράθεση. Ο ίδιος ανέφερε ότι κάθε επιλογή πρέπει να γίνει σεβαστή. Κλείνοντας, υπενθύμισε τη φράση συγγενούς θύματος προς τη Μαρία Καρυστιανού: «Φάτους τα συκώτια».