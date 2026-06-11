Καμμένος: Τρίτο κόμμα η Καρυστιανού – «Εκτός Βουλής το ΠΑΣΟΚ στις δεύτερες εκλογές» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πάνος Καμμένος μιλώντας σε συνέντευξη προχώρησε σε εκτιμήσεις ως προς τις επερχόμενες εκλογές, όποτε κι αν γίνουν αυτές. Ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού στις εκλογές «θα έχει καλό ποσοστό, πολύ παραπάνω από 10% και θα είναι τουλάχιστον τρίτο κόμμα αν και θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει στον χώρο της Αριστεράς».

Στη συνέχεια είπε για την κ. Καρυστιανού ότι «δεν είναι καλό να πάρει μαζί της παλαιούς πολιτικούς, να πάρει νέα παιδιά μαζί της» ενώ μίλησε και για την «αγωνία της για την προσωπική ιστορία που απαιτεί δικαιοσύνη».

Ο Πάνος Καμμένος μίλησε στον ΑΝΤ1 όπου τόνισε αρχικά ότι πιστεύει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι «την πρώτη Κυριακή θα συσπειρωθεί με τον Τσίπρα ο κόσμος της Αριστεράς που πιστεύει στην κυβερνώσα αριστερά και στις δεύτερες εκλογές μπορεί να μην μπει και στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ». Συμπλήρωσε, δε, ότι «τα νέα παιδιά του ΠΑΣΟΚ ταιριάζουν περισσότερο να πάνε στον Τσίπρα».

«Θεωρώ ότι θα υπάρχουν μεγάλες αλλαγές από το βράδυ της πρώτης Κυριακής μέχρι τη δεύτερη. Το σημαντικό είναι να σχηματισθεί κυβέρνηση.»

«Δεν είναι καταπληκτικό ότι κόμματα όπως ο Ανδρουλάκης ή Βελόπουλος λένε ότι δεν θα συνεργαστούν με κανένα; Στην πρώτη Κυριακή ο κόσμος θα αντιδράσει σε αυτό που ζει. Στην ακρίβεια. Θα πάει λοιπόν με μία ψήφο πιο χαλαρή. Τη δεύτερη Κυριακή πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Είναι τρελό ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι δεν θα συνεργαστούν με κανένα», πρόσθεσε ο Πάνος Καμμένος.

Θύμισε ότι «εγώ είχα βγάλει δύο σποτ με το τρενάκι και το σπασμένο χέρι ως προαναγγελία για τη συνεργασία με τον Τσίπρα, δεν μπορείς να εξαπατάς τους ψηφοφόρους», λέγοντας επίσης ότι αν είχε κόμμα του 5%-6%-7% «θα έλεγα στον κόσμο ότι η πορεία μας πρέπει να είναι ατλαντική, η Ευρώπη πέθανε, θα στήριζα τις στρατηγικές συμφωνίες με Ισραήλ, Αίγυπτο, Γαλλία και θα ήμουν κόντρα στην υψηλή φορολογία που βάζει η ΕΕ».

Στο πλαίσιο αυτό είπε «θα μπορούσα να συνεργαστώ με τη ΝΔ αλλά όχι με τον Καιρίδη που βρίζει τον Τραμπ ή τον Χατζηδάκη που έχει ευρωπαϊκή πολιτική.

Θεωρώ ότι πιο πιθανός διάδοχος του Μητσοτάκη στη ΝΔ είναι ο Δένδιας. Για τον Άδωνι θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο γιατί προέρχεται από άλλο χώρο. Ο Πιερρακάκης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν εξαιρετικός υπουργός στην ψηφιακή πολιτική. πέτυχε σε νεαρή ηλικία να είναι πρόεδρος του Eurogroup, έχει ατλαντική κατεύθυνση.

Με αυτούς μπορώ να συνεργαστώ».

«Μιλάμε με τον Τσίπρα»

Σε ερώτηση που δέχτηκε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Καμμένος αποκάλυψε ότι μιλάνε με τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ σημείωσε ότι του είπε τη διαφωνία του για το όνομα του κόμματος.

«Του το είπα, ναι. Η συνεργασία ΑΝΕΛ – ΣΥΡΙΖΑ ήταν μία σημαδιακή για τη μεταπολίτευση συνεργασία. Και μάλιστα όταν βρεθήκαμε στην αρχή του είπα, κοίτα να δεις, σε αυτή την κυβέρνηση εσύ θα ‘σαι ο Βελουχιώτης εγώ θα ‘μαι ο Ζέρβας αλλά μαζί κηρύξανε τον Γοργοπόταμο.

Εδώ λοιπόν για μένα δεν υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση στα εθνικά θέματα. Ή στην αμυντική πολιτική της χώρας. Ή στην εξωτερική πολιτική. Εκεί πρέπει να υπάρχει εθνικό σχέδιο.»

Τέλος τόνισε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι μετά τις πρώτες εκλογές θα δημιουργηθούν τέτοιες ισορροπίες που θα σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ενώ για τη σύζυγό του είπε ότι «έφυγα από την πολιτική γιατί εκτίθεσαι πολύ, δεν θα την προτρέψω να ασχοληθεί με την πολιτική».