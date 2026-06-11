Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε» – Απειλεί με κατάληψη της «καρδιάς» των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών

Νέα εμπρηστική παρέμβαση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση του στο Truth Social, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση με το Ιράν, καθώς δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν «πολύ σκληρά» πλήγματα κατά της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το ιρανικό ναυτικό, η αεροπορία, τα ραντάρ, η αντιαεροπορική άμυνα και το μεγαλύτερο μέρος των επιθετικών δυνατοτήτων της χώρας έχουν ήδη εξουδετερωθεί και προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν με ιδιαίτερη ένταση.

Απειλή για τον έλεγχο των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων

Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη ένα βήμα παραπέρα, αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της νήσου Χαργκ, του σημαντικότερου κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, καθώς και άλλων κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Η νήσος Χαργκ θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ιρανική οικονομία, καθώς μέσω αυτής διακινείται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Αναλυτές εκτιμούν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση ή προσπάθεια κατάληψης της περιοχής θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

«Όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν «πλήρη έλεγχο» των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν, συγκρίνοντας το σχέδιο αυτό με την πολιτική που, όπως ισχυρίστηκε, εφαρμόστηκε στη Βενεζουέλα.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον έχει ήδη εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις πιέσεις προς την Τεχεράνη, ενώ η νήσος Χαργκ βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων για την επόμενη φάση της σύγκρουσης.