Διπλό φονικό στο Αίγιο: Κανένα δακτυλικό αποτύπωμα στο μαχαίρι, δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ ο 65χρονος

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους αποτελέσματα αναλύσεων για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου, με τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της μητέρας να απολογείται αύριο. Δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα στο μαχαίρι, ούτε είχε καταναλώσει αλκοόλ ο συλληφθείς, ενώ εντοπίστηκε αποτύπωμα της μητέρας σε λάπτοπ και κάμερα γειτονικού σπιτιού κατέγραψε ότι δεν εισήλθε τρίτο πρόσωπο στην κατοικία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αναλύσεις στο μαχαίρι του διπλού φονικού στο Αίγιο δεν απέδωσαν δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν επιβεβαίωσαν ότι ο 65χρονος δράστης είχε καταναλώσει αλκοόλ.
  • Δεν έχουν προκύψει ενδείξεις παραβίασης της κατοικίας, ούτε καταγράφηκε είσοδος ή έξοδος άλλου προσώπου από το σπίτι κατά το χρονικό διάστημα του φονικού.
  • Ο 65χρονος Ιταλός, που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία, απολογείται αύριο στον ανακριτή, αρνούμενος τις κατηγορίες παρά τις πολλές αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τα πρώτα ευρήματα των αναλύσεων στα εγκληματολογικά εργαστήρια φαίνεται πως έχουν στα χέρια τους οι Αρχές που διενεργούν την έρευνα για τη διπλή δολοφονία με θύματα την μητέρα και τον γιο της στον Λόγγο, στο Αίγιο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», οι αναλύσεις στο μαχαίρι που εντοπίστηκε στον τόπο του εγκλήματος φαίνεται ότι δεν απέδωσαν κάποιο αξιοποιήσιμο δακτυλικό αποτύπωμα, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση ταυτοποίηση του ατόμου που έκανε χρήση του όπλου. Πρόκειται για ένα κουζινομάχαιρο με μήκος λάμας 20 εκατοστών, που εντοπίστηκε κάτω από την σορό της 54χρονης. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει πως είτε ο δράστης φρόντισε να μην αφήσει αποτυπώματα, φορώντας γάντια, είτε καθάρισε το μαχαίρι μετά το φονικό.

Αντίθετα, εντοπίστηκε ένα δακτυλικό αποτύπωμα με ίχνη αίματος της 54χρονης μητέρας, πάνω σε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρέθηκε στον χώρο. Το εύρημα εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., καθώς ενδέχεται να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για τις κινήσεις που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν της δολοφονίας.

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Πάντως οι τοξικολογικές εξετάσεις δεν επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις ότι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας είχε καταναλώσει αλκοόλ, πριν από το φονικό. Οι αρχές αναμένουν να εξακριβωθεί εάν υπήρχε κάποια άλλη ουσία στο αίμα του.

Οι αρχές θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι από την έως τώρα έρευνα δεν έχουν προκύψει ενδείξεις παραβίασης ή διάρρηξης της κατοικίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά το χρονικό διάστημα που εκτιμάται ότι διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα δεν καταγράφηκε είσοδος ή έξοδος άλλου προσώπου από το σπίτι.

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Η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος τους εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, στον Λόγγο. Όπως διαπιστώθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση η 54χρονη γυναίκα έφερε 27 χτυπήματα από μαχαίρι, ενώ ο γιος της δέχθηκε 7 μαχαιριές. Παράλληλα, ο 26χρονος έφερε και τραύμα από αεροβόλο όπλο.

 

Αύριο απολογείται ο 65χρονος

Ο 65χρονος Ιταλός, που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία, παραμένει υπό κράτηση και απολογείται αύριο το πρωί στον ανακριτή. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών (μαχαίρια και φυσίγγια) και παράνομη κατοχή όπλου για θήρα (φλόμπερ).

Ο συλληφθείς έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις από την πρώτη στιγμή που ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς, ισχυριζόμενος πως ο ίδιος κοιμόταν και όταν ξύπνησε είδε νεκρούς την σύντροφό του και τον γιο της, σε μία λίμνη αίματος.

Ένα στοιχείο που φαίνεται να τον «καίει», είναι μία κάμερα γειτονικού σπιτιού από την κατοικία της 54χρονης, η οποία αφενός κατέγραψε το ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο που να μπαίνει στο σπίτι όπου έμεναν η Μαρία, ο σύντροφός της και τις τελευταίες ημέρες και ο γιος της Ολύμπιος. Η ίδια κάμερα, σύμφωνα με τον ALPHA, πιθανόν να έχει καταγράψει και τη λάμψη από το όπλο του φερόμενου ως δράστη. Πρόκειται για το όπλο τύπου φλόμπερ με το οποίο πυροβόλησε αρχικά στο κεφάλι τον 26χρονο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης αφού σκότωσε και τη μητέρα προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη, καθαρίζοντας το σπίτι με χλωρίνη και οινόπνευμα, ενώ έπλυνε τη μπλούζα του και μια πετσέτα θαλάσσης, πάνω στα οποία βρέθηκε σημάδια λεκέδων που παραπέμπουν σε αίμα.  Ο ίδιος, πάντως, εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες.

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