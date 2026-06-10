Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή σε βάρος του 65χρονου Ιταλού

Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται ότι σκότωσε την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους στο Αίγιο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, εις βάρος του φερόμενου ως δράστη, που ήταν σύντροφος του 54χρονου θύματος, ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών (μαχαίρια και φυσίγγια) και παράνομη κατοχή όπλου για θήρα (φλόμπερ).

Ο 65χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί.

Κενά στη δικογραφία «βλέπει» η δικηγόρος του

Τον 65χρονο κατηγορούμενο εκπροσωπεί η δικηγόρος Μαρία Ιατροπούλου, η οποία διορίστηκε από τη Δικαιοσύνη για την υπεράσπισή του. Σε δηλώσεις της στο tempo24 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνήγορος υποστήριξε ότι η δικογραφία που σχημάτισε η Αστυνομία παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις και κενά.

Σύμφωνα με την ίδια, από τη δικογραφία απουσιάζει η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ δεν περιλαμβάνονται αποτελέσματα εξετάσεων για τυχόν ίχνη πυρίτιδας. Παράλληλα, όπως επισήμανε, δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα από αναλύσεις DNA ούτε στοιχεία που να αφορούν δακτυλικά αποτυπώματα, γεγονός που κατά την υπεράσπιση δημιουργεί ζητήματα ως προς την πληρότητα του αποδεικτικού υλικού.

Η ανακοίνωση για την εξιχνίαση της υπόθεσης

O 65χρονος σύντροφος της 54χρονης μητέρας, συνελήφθη σήμερα από τις αστυνομικές αρχές ως ο δράστης της διπλής δολοφονίας, με την ΕΛΑΣ να ανακοινώνει την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας που θα τον συνοδεύσει σήμερα στην Εισαγγελία, συμπεριλαμβάνεται και η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Υπενθυμίζεται ότι ο σύντροφος της 54χρονης συνελήφθη νωρίτερα σήμερα για παράνομη οπλοκατοχή, λόγω του αεροβόλου όπλου, που εντοπίστηκε στον τόπο του εγκλήματος και εκτιμάται ότι ήταν το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης για να πυροβολήσει τον 26χρονο γιο.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 65χρονος

Ο 65χρονος Ιταλός αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ο ίδιος κοιμόταν χθες το πρωί και όταν ξύπνησε είδε τη μητέρα και τον γιο της νεκρούς, σε μία λίμνη αίματος.

Ωστόσο δεν έχει πείσει τους αστυνομικούς για τους ισχυρισμούς του, καθώς έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις. Σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τον τόπο του εγκλήματος, οι αστυνομικές αρχές τον διώκουν και για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Η ΕΛΑΣ για την σύλληψη του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της μητέρας

Την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου χθες, στο Αίγιο, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/6) η ΕΛΑΣ, που προχώρησε σήμερα στη σύλληψη του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της 54χρονη.

Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία, ωστόσο, οι αστυνομικοί είναι πεπεισμένοι ότι έχουν «δέσει» την υπόθεση κι έτσι τον συνέλαβαν και για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συρροή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΛΑΣ, αναφέρει το χρονικό του διπλού εγκλήματος, με θύματα την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της. Ο δράστης πυροβόλησε εξ’ επαφής τον γιο στον κρόταφο και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια σκότωσε με μαχαιριές και την 54χρονη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο ( εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους 20 εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

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Τα θύμα του διπλού φονικού

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 54χρονη Μαρία δημιουργούσε χειροποίητα αντικείμενα από γυαλί και βιτρό. Για αρκετά χρόνια διατηρούσε το δικό της προσωπικό κατάστημα, όπου διέθετε προς πώληση τα έργα της όπως καθρέφτες, κορνίζες και διάφορα διακοσμητικά, σύμφωνα με το MEGA. Αν και το κατάστημα αυτό είχε κλείσει κατά τα τελευταία έτη, η Μαρία συνέχιζε να δημιουργεί, ενώ επέλεγε συχνά να δωρίζει έργα της στην εκκλησία του χωριού.

Η ζωή της είχε σημαδευτεί από μια σοβαρή απώλεια, καθώς πριν από περίπου 20 χρόνια, ενώ διέμενε στις Σποράδες με τον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, εκείνος απεβίωσε από ανεύρυσμα. Μετά το συμβάν αυτό, η 54χρονη αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στον Λόγγο, τον τόπο καταγωγής της, προκειμένου να μεγαλώσει τον γιο της. Εκεί, πριν από περίπου 15 χρόνια, γνώρισε τον 65χρονο Ιταλό.

Ο 26χρονος Ολύμπιος είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το τελευταίο διάστημα διέμενε μόνιμα στη Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές. Στην Ελλάδα είχε επιστρέψει μόλις δύο 24ωρα πριν από τη δολοφονία του, προκειμένου να επισκεφθεί τη μητέρα του.

O Ολύμπιος δραστηριοποιούνταν ως μουσικός παραγωγός και επαγγελματίας DJ, με εξειδίκευση στην techno και την ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Από το 2024 είχε ξεκινήσει μια σταθερή πορεία, συνθέτοντας δικά του κομμάτια και συνεργαζόμενος με μουσική εταιρεία που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εργαζόταν ως DJ σε γνωστά καταστήματα και κλαμπ τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στο εξωτερικό.