Αίγιο: Συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή ο 65χρονος Ιταλός – Παραμένει ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

Στη σύλληψη του 65χρονου Ιταλού που ανακρίνεται από χθες για τη διπλή δολοφονία, μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου, προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Η σύλληψη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24.news, δεν αφορά στο κύριο σκέλος της υπόθεσης, αλλά για παράνομη οπλοκατοχή. Θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Αιγίου.

Από την αρχή που έγινε γνωστή η δολοφονία της 54χρονης και του 26 γιου της, οι υποψίες έχουν στραφεί προς τον 65χρονο σύντροφό της , με τον οποίο συζούσαν τα τελευταία 15 χρόνια.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και υποστηρίζει πως όταν ξύπνησε, το πρωί της Τρίτης (9/6) εντόπισε νεκρούς τη μητέρα και τον γιο της, σε μία λίμνη αίματος. Στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

DNA και αποτυπώματα θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό

Το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στα παράθυρα και την πόρτα της μονοκατοικίας, οι αμυχές που φέρονται να βρέθηκαν στο σώμα του και η πλυμένη μπλούζα που φαίνεται να φέρει ίχνη αίματος και εντοπίστηκε απλωμένη στην αυλή του σπιτιού, τον βάζουν στο «κάδρο». Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα, στο οποίο δεν έχει δώσει πειστικές απαντήσεις, είναι το πώς γίνεται να μην αντιλήφθηκε το παραμικρό από το έγκλημα, αν και, υποστηρίζει, πως κοιμόταν σε διπλανό δωμάτιο.

Απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκαν η 54χρονη και ο 26χρονος αναμένεται να δώσουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου έχουν μεταφερθεί τα πειστήρια που βρήκαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος. Πρόκειται για το αεροβόλο όπλο με το οποίο, όπως όλα δείχνουν, ο δράστης πυροβόλησε στο κεφάλι τον 26χρονο γιο, το μαχαίρι που βρέθηκε καρφωμένο στη γλάστρα στην αυλή της μονοκατοικίας και την πλυμένη μπλούζα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τυχόν γενετικό υλικό και αποτυπώματα σε αυτά τα ευρήματα, ίσως φωτίσουν πτυχές του θρίλερ.

Μυστήριο το κίνητρο του εγκλήματος

Μυστήριο, πάντως, εξακολουθεί να παραμένει το κίνητρο του εγκλήματος. Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, πρώτος έπεσε νεκρός ο 26χρονος Ολύμπιος, οι αστυνομικοί της ασφάλειας εκτιμούν ότι τσακώθηκε, για άγνωστο λόγο, με τον δράστη, ο οποίος τον πυροβόλησε και τον μαχαίρωσε για να τον αποτελειώσει. Όταν η μητέρα έσπευσε να προστατεύσει το παιδί της, ο δράστης δεν δίστασε να επιτεθεί με μαχαίρι και σε αυτήν, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Τα αμυντικά τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα της γυναίκας μαρτυρούν ότι πάλεψε με τον δράστη. Εκτιμάται ότι ίσως εντοπιστούν ίχνη dna στο σώμα της γυναίκας, που θα ρίξουν φως στην ταυτότητα του δράστη.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των θυμάτων, σε μία προσπάθεια να διαπιστώσουν το κίνητρο του δράστη του διπλού φονικού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο 65χρονος φέρει αμυχές στα χέρια του, στοιχείο που επίσης αξιολογείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο πλαίσιο των ερευνών, αναμένεται το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας, τόσο για την ώρα θανάτου μητέρας και γιου, όσο και για τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες τα θύματα βρήκαν τραγικό τέλος.

Έχει πέσει σε αντιφάσεις ο 65χρονος

O 65χρονος Ιταλός αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση. Ωστόσο, στις καταθέσεις του έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Από τη μια, φέρεται να υποστήριξε ότι κοιμόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε το πρωί και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν τα σώματα των θυμάτων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, όπως αναφέρει το Star.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν ότι έχουν πλέον στα χέρια τους ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλέγμα στοιχείων, το οποίο συνδέει τον ύποπτο με τη διπλή ανθρωποκτονία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εκτιμούν πως η προσαγωγή του αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη και να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, για τη δολοφονία τόσο της 54χρονης γυναίκας όσο και του 26χρονου γιου της.

H ανάκριση του 65χρονου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους έμπειρους αξιωματικούς της Ασφάλειας να επιχειρούν να «σπάσουν» τον ύποπτο. Στόχος τους είναι, πέρα από τη στοιχειοθέτηση της δικογραφίας, να αποσπάσουν και ομολογία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα και το κίνητρο που κρύβεται πίσω από αυτό.