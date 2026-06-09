Θρίλερ με το διπλό φονικό στο Αίγιο: Η μπλούζα με ίχνη από αίμα, οι αμυχές και οι αντιφάσεις του Ιταλού συντρόφου της 54χρονης 

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην Αιγιάλεια από το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγγος, όπου μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου. Ως ύποπτος εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν κατάλαβε τα όσα συνέβησαν.

Το χρονικό

Ο θάνατος της μητέρας και του γιου φέρεται να επήλθε νωρίς το πρωί της Τρίτης (9/6). Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία που έχει συλλέξει ο ιατροδικαστής, ο γιος φέρει και ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, πιθανότατα πρόκειται για τυφέκιο τύπου φλόμπερ, ενώ έχει και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης πρώτα τον πυροβόλησε και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε. Η μητέρα εντοπίστηκε νεκρή από μαχαιριές έξω από το υπνοδωμάτιο, έχει πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της, καθώς φαίνεται ότι πάλεψε με τον δολοφόνο του παιδιού της.

Ο 65χρονος Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος διέμενε μαζί με τα θύματα στο σπίτι, φέρεται να ήταν εκείνος που ενημέρωσε έναν γείτονά του για το φονικό και μαζί ειδοποίησαν τις αρχές.

Τι ισχυρίζεται ο 65χρονος

«Τη νύχτα η γυναίκα μου ροχάλιζε και έφυγα από το δωμάτιο μας και κοιμήθηκα στο καναπέ του σαλονιού. Ξύπνησα στις επτά το πρωί, πλύθηκα, ήπια τον καφέ μου και αργότερα αναζήτησα τη γυναίκα μου καθώς στις 11 το πρωί είχαμε ραντεβού με γιατρό. Δεν την βρήκα στη κρεβατοκάμαρα της, και όταν πήγα στο δωμάτιο (…) τους βρήκα νεκρούς», ισχυρίστηκε ο 65χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εκτιμάται ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει νωρίτερα από την ώρα που δηλώθηκε το διπλό φονικό. Το υπνοδωμάτιο ήταν αναστατωμένο και από την πάλη που προηγήθηκε αρκετά αντικείμενα έπεσαν στο πάτωμα. Οι αστυνομικοί στον χώρο του εγκλήματος εντόπισαν τα φονικά όπλα, το κουζινομάχαιρο και το φλόμπερ, ενώ ένα δεύτερο μαχαίρι, βρέθηκε καρφωμένο σε μια γλάστρα του σπιτιού. Τα πειστήρια απεστάλησαν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Το σπίτι δεν έφερε ίχνη διάρρηξης, ενώ ο 65χρονος που θεωρείται βασικός ύποπτος όταν προσήχθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγίου, μύριζε έντονα αλκοόλ. Μάλιστα, κατά την εξέταση του διαπιστώθηκαν αμυχές στα χέρια του, οι οποίες αξιολογούνται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Το 26χρονο θύμα, γιος από τον πρώτο γάμο της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή, είχε φτάσει στην Ελλάδα, μόλις πριν από δύο ημέρες. Ο νεαρός άνδρας έκανε το μεταπτυχιακό του στην Γερμανία και ήρθε για να επισκεφθεί την μητέρα του, που εγχειρίστηκε πρόσφατα και ανάρρωνε.

Στο «μικροσκόπιο» η μπλούζα του 65χρονου που φέρει ίχνη από αίμα

Οι αστυνομικοί της ασφάλειας στο Αίγιο προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν τόσο σε εξωτερικό όσο και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στον Λόγγο. Ο στόχος είναι φυσικά να εξιχνιαστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η υπόθεση.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα από τις έρευνες που έγιναν μέσα και έξω από την μονοκατοικία για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται είναι μία μπλούζα που φέρει ίχνη από αίμα.

Στο πλαίσιο πάντα των ερευνών, αναμένεται το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας, τόσο για την ώρα θανάτου μητέρας και γιου, όσο και για τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες τα θύματα βρήκαν τραγικό τέλος.

Αναζητούν το κίνητρο

Επίσης, οι αστυνομικοί αναζητούν το κίνητρο του δράστη και για αυτόν ακριβώς τον λόγο συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των θυμάτων.

Όσον αφορά στον 65χρονο Ιταλό υπήκοο και σύντροφο της 54χρονης, παραμένει και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγιαλείας, ενώ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση, ισχυριζόμενος ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε γείτονά του για τον θάνατο μητέρας και γιου, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε τι συνέβη, ενώ υποστήριξε πως ο ίδιος ήταν εκείνος που εντόπισε τα δύο θύματα νεκρά μέσα στο σπίτι.

Έχει πέσει σε αντιφάσεις ο 65χρονος

O 65χρονος Ιταλός αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση. Ωστόσο, στις καταθέσεις του έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Από τη μια, φέρεται να υποστήριξε ότι κοιμόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε το πρωί και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν τα σώματα των θυμάτων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, όπως αναφέρει το Star.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν ότι έχουν πλέον στα χέρια τους ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλέγμα στοιχείων, το οποίο συνδέει τον ύποπτο με τη διπλή ανθρωποκτονία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εκτιμούν πως η προσαγωγή του αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη και να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, για τη δολοφονία τόσο της 54χρονης γυναίκας όσο και του 26χρονου γιου της.

H ανάκριση toy 65χρονου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους έμπειρους αξιωματικούς της Ασφάλειας να επιχειρούν να «σπάσουν» τον ύποπτο. Στόχος τους είναι, πέρα από τη στοιχειοθέτηση της δικογραφίας, να αποσπάσουν και ομολογία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα και το κίνητρο που κρύβεται πίσω από αυτό.

Για ένα ζευγάρι που δεν είχε διαφωνίες, μιλούν οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το ζευγάρι ήταν αγαπημένο, διατηρούσαν σχέση από το 2005 και μαζί είχαν μεγαλώσει τον 26χρονο, καθώς ο πατέρας του, από τον πρώτο γάμο της μητέρας, είχε φύγει από τη ζωή όταν το παιδί ήταν σε μικρή ηλικία.

«Εδώ ήταν μόνο η μητέρα του, την οποία είχα καιρό να τη δω, και έμενε μαζί με τον σύντροφό της, τον Ιταλό. Είχα πολύ καιρό να δω την ξαδέλφη μου και τον ανιψιό μου πολύ καιρό. Δεν έμενε εδώ το παιδί. Ήταν χρόνια μαζί με τον Ιταλό. Δεν είχαν εντάσεις, μια χαρά ήταν, με φιλοξενούσαν κι έτρωγα κιόλας εδώ. (σ.σ. Ο Ιταλός) ήταν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος και πολύ φιλικός. Είδα την αστυνομία και στην αρχή νόμιζα ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα» ανέφερε ξάδελφος της γυναίκας.