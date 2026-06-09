Reuters: Πώς η οικογένεια Τραμπ κέρδισε 2,3 δισ. δολάρια από κρυπτονομίσματα, ενώ οι επενδυτές έχασαν

Για πολλά χρόνια, ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθούσε μια απλή και δοκιμασμένη συνταγή, για να παράγει κέρδη: Δάνειζε το πασίγνωστο όνομά του σε ένα προϊόν, μια εταιρεία ή ένα real estate έργο, επενδύοντας συχνά ελάχιστα έως καθόλου δικά του χρήματα, το διαφήμιζε έντονα και περίμενε την εισροή των κεφαλαίων.

Από τα μέσα του 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τη δεύτερη προεδρική του θητεία, ο Τραμπ και η οικογένειά του εφάρμοσαν το ίδιο ακριβώς μοντέλο στον ανεξέλεγκτο κόσμο των κρυπτονομισμάτων, σημειώνοντας θεαματικά αποτελέσματα. Ωστόσο, βάσει αυτής της στρατηγικής, η οικογένεια βγαίνει πάντα κερδισμένη, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους επενδυτές.

Το Reuters επιχείρησε να προσδιορίσει με ακρίβεια το ύψος των χρημάτων που έχουν αποκομίσει οι Τραμπ από τα τέσσερα κύρια κρυπτογραφικά τους εγχειρήματα, το ποσό των δικών τους μετρητών που ρίσκαραν, καθώς και την πορεία των εξωτερικών επενδυτών που τοποθετήθηκαν σε αυτά.

Το συμπέρασμα της έρευνας δείχνει ότι η οικογένεια Τραμπ έχει κερδίσει 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κρυπτονομίσματα με ελάχιστο έως μηδενικό ρίσκο απωλειών, ενώ οι υπόλοιποι επενδυτές έχουν καταγράψει απώλειες ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών ζημιών, μέχρι το τέλος Απριλίου.



Για να καταλήξει σε αυτό το αποτέλεσμα, το Reuters βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνές του γύρω από τη «μηχανή παραγωγής χρήματος» της οικογένειας, εξετάζοντας χιλιάδες σελίδες εταιρικών εγγράφων και δηλώσεων, ενώ πραγματοποίησε συνεντεύξεις με περισσότερους από δώδεκα συμβούλους κρυπτογράφησης και ακαδημαϊκούς, καθώς και με 27 ιδιώτες επενδυτές.

„Sukob interesa bez presedana“: Porodica Tramp zaradila na kripto projektima 2,3 milijarde dolara, ulagači izgubili sve https://t.co/xBvyODtZHu — Danas (@OnlineDanas) June 9, 2026



Σύμφωνα με δύο καθηγητές χρηματοοικονομικών, έναν καθηγητή νομικής και τέσσερις συμβούλους του κλάδου, το κόστος εκκίνησης για το μεγαλύτερο κρυπτογραφικό εγχείρημα των Τραμπ, τη World Liberty Financial, καθώς και για το πρότζεκτ του meme coin $TRUMP, ανήλθε πιθανότατα σε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια, καλύπτοντας την ανάπτυξη του κώδικα, τη δημιουργία της ιστοσελίδας και τα νομικά έξοδα.

Η Seoyoung Kim, αναπληρώτρια καθηγήτρια χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Santa Clara, επεσήμανε ότι πρόκειται για αμελητέα ποσά, προσθέτοντας ότι η δαπάνη θα μπορούσε να είναι ακόμη και μηδενική, εάν οι προγραμματιστές και οι σύμβουλοι πληρώνονταν σε tokens αντί για μετρητά.

Παράλληλα, δύο εταιρείες κρυπτονομισμάτων εισηγμένες στο χρηματιστήριο Nasdaq, απέφεραν εκατομμύρια στους Τραμπ: η ALT5 Sigma (η οποία πλέον έχει μετονομαστεί σε AI Financial Corp.) και η American Bitcoin. Εξετάζοντας τα εταιρικά έγγραφα αυτών των δύο οντοτήτων, το Reuters διαπίστωσε ότι, όπου αναφερόταν ιδιοκτησία μετοχών από την πλευρά Τραμπ, τα εν λόγω μερίδια είχαν αποκτηθεί χωρίς κανένα χρηματικό κόστος, ενώ δεν βρέθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι Τραμπ εισέφεραν μετρητά στις εταιρείες. Η συγκεκριμένη ανάλυση ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε από έναν καθηγητή λογιστικής, έναν καθηγητή χρηματοοικονομικών και έναν αναλυτή μετοχών.

Οι εταιρείες ALT5 Sigma, American Bitcoin, το πρότζεκτ $TRUMP και η World Liberty Financial, δεν απάντησαν στις ερωτήσεις του Reuters σχετικά με το αν ή το πόσο investαραν οι Τραμπ στα αντίστοιχα εγχειρήματα, ενώ την ίδια στάση τήρησαν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ.

Τα κέρδη των Τραμπ από τα κρυπτονομίσματα προήλθαν σχεδόν εξ ολοκλήρου από την πώληση ψηφιακών tokens. Η World Liberty Financial έχει γνωστοποιήσει ότι συγκέντρωσε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση 30 δισεκατομμυρίων tokens διακυβέρνησης (governance tokens), αποφέροντας περίπου 987 εκατομμύρια δολάρια στους Τραμπ, αν συνυπολογιστεί το μερίδιο 75% που δικαιούνται επί των πωλήσεων και των εξόδων.

The Trump family generated at least $2.3 billion in profit from their main crypto ventures, while more than a million investors had net losses totaling $2.3 billion, a Reuters examination finds https://t.co/N8DvTPc6SM @specialreports pic.twitter.com/sNjdaoSexs — Reuters (@Reuters) June 9, 2026



Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το μερίδιο της οικογένειας από τις απευθείας πωλήσεις tokens σε επενδυτές, καθώς και 538 εκατομμύρια δολάρια από μια συμφωνία βάσει της οποίας η World Liberty πούλησε tokens στην ALT5 Sigma, τη δημόσια εισηγμένη εταιρεία διαχείρισης κρυπτογραφικών διαθεσίμων, που υποστηρίζεται από τον Τραμπ.

Ωστόσο, η έρευνα του Reuters έδειξε ότι τα κέρδη από τη World Liberty είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερα. Σε έγγραφο που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2025 για τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η World Liberty αποκάλυψε ότι κατείχε 3 δισεκατομμύρια λιγότερα tokens από όσα είχε αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις της τον προηγούμενο μήνα. Σε διαδικτυακή ανάρτηση τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία είχε δηλώσει ότι κράτησε αυτόν τον αριθμό tokens για την κάλυψη της αγοραστικής ζήτησης, χωρίς όμως να γνωστοποιήσει στη συνέχεια την πώλησή τους.

This is the crypto-politics chart everyone will argue about. A @Reuters investigation found Trump family-linked crypto ventures made an estimated $2.3B, while investors lost roughly the same amount. From World Liberty to solana:6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN , the… pic.twitter.com/GV6r4ffm0H — BeInCrypto (@beincrypto) June 9, 2026

Με βάση τη δήλωση της εταιρείας και τις πρακτικές του κλάδου, δύο ακαδημαϊκοί και δύο σύμβουλοι κρυπτογράφησης ανέφεραν ότι αυτά τα 3 δισεκατομμύρια tokens πιθανότατα πουλήθηκαν. Χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο όρο των τιμών κατά την εν λόγω περίοδο, το Reuters υπολόγισε ότι οι πωλήσεις αυτές θα είχαν αποφέρει τουλάχιστον 460 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια Τραμπ. Ο Campbell Harvey, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Duke, ο οποίος διδάσκει μαθήματα για κρυπτογραφικά εγχειρήματα, σχολίασε ότι ο όγκος της πώλησης είναι τεράστιος και δείχνει ότι οι εσωτερικοί παίκτες (insiders) προχώρησαν σε μαζική ρευστοποίηση, συμπληρώνοντας ότι μια τόσο πρώιμη πώληση στον κύκλο ζωής ενός πρότζεκτ είναι ασυνήθιστη.

Απαντώντας στην ανάλυση των ειδικών και στους υπολογισμούς του Reuters, ο εκπρόσωπος της World Liberty Financial, David Wachsman, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν επικυρώνει μεθοδολογίες τρίτων για την αποτίμηση tokens διακυβέρνησης ή την εκτίμηση των συνολικών θέσεων των επενδυτών.

Όσον αφορά το meme coin $TRUMP, το οποίο δεν δημοσιοποιεί τα έσοδά του, το Reuters χρησιμοποίησε δεδομένα blockchain, για να εντοπίσει τα κέρδη από τις πωλήσεις μέσω διαδικτυακών αγορών και τις μετακινήσεις νομισμάτων προς ανταλλακτήρια. Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου και ακαδημαϊκούς, η μεταφορά των νομισμάτων στα ανταλλακτήρια υποδηλώνει ότι αυτά πιθανότατα πωλούνταν. Με βάση τον σταθμισμένο μέσο όρο των τιμών κατά τις περιόδους των μεταφορών, οι κινήσεις αυτές υπολογίζεται ότι συγκέντρωσαν περισσότερα από 880 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα μαζί με άλλα κανάλια στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.



Το Reuters εκτίμησε ότι οι Τραμπ έλαβαν το μισό μερίδιο των κερδών, δηλαδή περίπου 616 εκατομμύρια δολάρια, αν και ειδικοί επισημαίνουν ότι το ποσό θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο λόγω της εξάρτησης του μάρκετινγκ από το όνομα της οικογένειας και της γενικότερης συμφωνίας τους για το 75% των εσόδων. Το πρότζεκτ $TRUMP και τα μέλη της οικογένειας δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Στο μέτωπο των εισηγμένων εταιρειών, η ALT5 Sigma συνεργάστηκε με τη World Liberty Financial για την αγορά tokens αξίας 717 εκατομμυρίων δολαρίων, κίνηση που διοχέτευσε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια Τραμπ. Επιπλέον, ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έλαβαν δωρεάν μερίδια στην American Bitcoin κατά την εισαγωγή της στο Nasdaq το 2025. Το μερίδιο του Έρικ Τραμπ αποτιμάτο σε πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη Απριλίου, ενώ η αξία του μεριδίου του αδελφού του παραμένει αδιευκρίνιστη. Παράλληλα, η Hut 8 Corp, συνεργάτης των Τραμπ στο εγχέρημα, αγόρασε tokens της World Liberty αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων, αποστέλλοντας 19 εκατομμύρια δολάρια στην προεδρική οικογένεια.

Στον αντίποδα, οι απώλειες για τους εξωτερικούς επενδυτές υπολογίστηκαν συγκρίνοντας τα ποσά που κατέβαλαν οι αρχικοί αγοραστές για τα tokens και τις μετοχές με τις τρέχουσες αγοραίες αξίες τους, μια μεθοδολογία με την οποία συμφώνησαν δύο καθηγητές λογιστικής και ένας καθηγητής νομικής.

Για τη World Liberty Financial, οι πρώτοι αγοραστές που πλήρωσαν 1,5 ή 5 σεντς ανά token αποκόμισαν κέρδη για το μέρος που πούλησαν, όμως αντιμετωπίζουν περιορισμό πώλησης (lock-up) για το 80% των συμμετοχών τους. Ο Nathan Goldman, καθηγητής λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Central της Βόρειας Καρολίνας, εξήγησε ότι οι λογιστικοί κανόνες τοποθετούν την τρέχουσα αξία αυτών των μη μεταβιβάσιμων περιουσιακών στοιχείων στο μηδέν, άποψη με την οποία συντάχθηκε και ο αναλυτής Mark Zyla. Όσοι επενδυτές αγόρασαν tokens μετά την έναρξη της ελεύθερης διαπραγμάτευσης υπέστησαν επίσης ζημιές λόγω της πτώσης της τιμής, με τις συνολικές απώλειες για τους κατόχους των tokens να αγγίζουν τα 674 εκατομμύρια δολάρια. Ο εκπρόσωπος David Wachsman αντέκρουσε τα στοιχεία αυτά, δηλώνοντας ότι τα tokens διακυβέρνησης δεν αποτελούν επενδυτικό προϊόν και ότι η ανάλυση συγχέει λανθασμένα τις πραγματοποιηθείσες με τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές.

The same people screaming about government corruption are awfully quiet when the corruption is wearing a red hat. pic.twitter.com/dr6Jal1yAm — RJ Riley💙🇺🇸💙 (@RJR1225) June 9, 2026



Σχετικά με το νόμισμα $TRUMP, οι αναλύσεις εταιρειών όπως η Chainalysis έδειξαν ότι ένας μικρός αριθμός μεγάλων επενδυτών που κινήθηκαν νωρίς αποκόμισαν μεγάλα κέρδη, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές λιανικής έχασαν σημαντικά κεφάλαια. Οι αγοραστές ξόδεψαν τουλάχιστον 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε τιμές που έφτασαν έως και τα $75,35. Με βάση την τιμή της 30ής Απριλίου στα $2,38, τα νομίσματα αυτά άξιζαν πλέον 521 εκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας ζημιές άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι υπολογισμοί του Reuters περιέλαβαν μόνο τις επιβεβαιωμένες πωλήσεις και δεν συμπεριέλαβαν tokens αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων που μεταφέρθηκαν σε άλλα πορτοφόλια για άγνωστες χρήσεις, όπως παροχή εγγυήσεων ή ρευστότητας.

Τέλος, οι απώλειες επεκτάθηκαν και στις χρηματιστηριακές αγορές. Από τις 11 Αυγούστου 2025, η τιμή της μετοχής της ALT5 Sigma υποχώρησε από τα 9 δολάρια στα 75 σεντς στα τέλη Απριλίου, προκαλώντας απώλειες ύψους 675 εκατομμυρίων δολαρίων στους επενδυτές. Αντίστοιχα, η μετοχή της American Bitcoin κατέγραψε πτώση από τα 11 δολάρια στο $1,15 κατά την ίδια περίοδο, αφήνοντας τους επενδυτές με ζημιές που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δολάρια.