Ιόνια Νησιά: Διενεργήθηκαν 3.260 τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων την τελευταία εβδομάδα – Βεβαιώθηκαν 917 παραβάσεις

Στο πλαίσιο της προστασίας των πολιτών και της διασφάλισης ασφαλών συνθηκών μετακίνησης, συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας και Κεφαλονιάς. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση παραβατικών, επικίνδυνων και αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ομαλή κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο των νησιών. Η δράση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την εμπέδωση κουλτούρας υπεύθυνης οδήγησης.