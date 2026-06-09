Ιόνια Νησιά: Διενεργήθηκαν 3.260 τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων την τελευταία εβδομάδα – Βεβαιώθηκαν 917 παραβάσεις

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούν:
- 114 για υπερβολική ταχύτητα,
- 131 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
- 94 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 23 για ΚΤΕΟ,
- 21 για ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
- 14 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
- 13 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,
- 8 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
- 5 για αντικανονικό προσπέρασμα,
- 3 για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
- 2 για παραβίαση σηματοδότη και
- 489 άλλες παραβάσεις.
Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.