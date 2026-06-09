Ιόνια Νησιά: Διενεργήθηκαν 3.260 τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων την τελευταία εβδομάδα – Βεβαιώθηκαν 917 παραβάσεις

Οι Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας και Κεφαλονιάς διενήργησαν 3.260 τροχονομικούς ελέγχους οχημάτων στα Ιόνια Νησιά την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαιώθηκαν 917 παραβάσεις, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

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Δεκάδες παραβάσεις του ΚΟΚ και στην Λευκάδα
Η χρήση μη προστατευτικού κράνους είναι πολύ ψηλά στη λίστα των παραβάσεων Πηγή: Άρωμα Λευκάδας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στα Ιόνια Νησιά από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.
  • Την προηγούμενη εβδομάδα (31-05-2026 έως την 06-06-2026), διενεργήθηκαν 3.260 τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων, με αποτέλεσμα τη βεβαίωση 917 παραβάσεων.
  • Μεταξύ των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν, οι συχνότερες αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα (114), τη μη χρήση προστατευτικού κράνους (131) και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας (94).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στο πλαίσιο της προστασίας των πολιτών και της διασφάλισης ασφαλών συνθηκών μετακίνησης, συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας και Κεφαλονιάς. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση παραβατικών, επικίνδυνων και αντικοινωνικών οδηγικών συμπεριφορών, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ομαλή κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο των νησιών. Η δράση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την εμπέδωση κουλτούρας υπεύθυνης οδήγησης.

Ειδικότερα, την προηγούμενη εβδομάδα (31-05-2026 έως την 06-06-2026), διενεργήθηκαν 3.260 τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων, βεβαιώθηκαν 917 παραβάσεις (296 στην Κέρκυρα, 257 στην Κεφαλονιά, 195 στη Ζάκυνθο και 169 στη Λευκάδα) και επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Ενδεικτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούν:

  • 114 για υπερβολική ταχύτητα,
  • 131 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • 94 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • 23 για ΚΤΕΟ,
  • 21 για ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
  • 14 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
  • 13 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης,
  • 8 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,
  • 5 για αντικανονικό προσπέρασμα,
  • 3 για χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
  • 2 για παραβίαση σηματοδότη και
  • 489 άλλες παραβάσεις.

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

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