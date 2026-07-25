Από καλοκαίρι… χειμώνας: Χιόνισε στον Όλυμπο – Εντυπωσιακές εικόνες

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Στις κορυφές του Ολύμπου οι εικόνες με το χιονοχάλαζο που έπεσε, παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε.. Ιούλιο!

Όπως μεταδίδει το οlympiobima.gr, η απότομη μεταβολή του καιρού συνοδεύεται από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στα ορεινά.

Το χιονοχάλαζο είναι ένα είδος υετού που βρίσκεται ανάμεσα στο χιόνι και το χαλάζι και εμφανίζεται κυρίως κατά τη διάρκεια έντονων χειμερινών καταιγίδων και σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών.

Το σκηνικό αποτελεί μια χαρακτηριστική αντίθεση της φετινής καλοκαιρινής περιόδου με τις ακραίες θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει ακόμη και τους 40 βαθμούς κελσίου. Από την άλλη, σε μεγάλα υψόμετρα, όπως στον Όλυμπο, η θερμοκρασία εμφανίζει σημαντική πτώση δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις ακόμη και να… χιονίσει…

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που… χιονίζει στον Όλυμπο, καλοκαίρι. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, δημιουργεί προσωρινή χιονόστρωση λίγων εκατοστών που λιώνει γρήγορα.