Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι

Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία το πρωί του Σαββάτου, με την Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) να αντιμετωπίζει επιτυχώς επίθεση σε εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ.

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Πολιτική

patriot- Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι στόχευαν σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού.
  • Η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) αντιμετώπισε με επιτυχία 100% την επίθεση από την περιοχή της Υεμένης.
  • Πρόκειται για την τρίτη επιτυχημένη εμπλοκή των ελληνικών Patriot, καθώς είχαν προηγηθεί αναχαιτίσεις UAV στις αρχές Απριλίου και δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στις 19 Μαρτίου.

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Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία όπως έγινε γνωστό το πρωί του Σαββάτου.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Γνωρίζεται ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 07:15 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπισε με επιτυχία 100% επίθεση από την περιοχή της Υεμένης.

Η επίθεση εκδηλώθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους και είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Σημειώνεται ότι και στις αρχές Απριλίου η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (μη επανδρωμένο Αερόχημα – UAV),σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής.

Παράλληλα, στις 19 Μαρτίου οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

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