Γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας – Διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου στη συμβολή των οδών Ερμού και Αθηνάς. Η γυναίκα διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας τις αισθήσεις της, στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου.
  • Η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 19:55, επί της συμβολής των οδών Ερμού και Αθηνάς.
  • Η γυναίκα διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πτώσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 19:55 υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο του κτιρίου, επί της συμβολής των οδών Ερμού και Αθηνάς.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά τη διακομιδή.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πτώσης.

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