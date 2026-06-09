Θρίλερ με το έγκλημα στο Αίγιο: Μάρτυρας αναφέρει ότι «ήταν πάντα αμπαρωμένοι στο σπίτι με κλειστά παντζούρια» – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα θρίλερ, τουλάχιστον ως προς τις ακριβείς συνθήκες θανάτου αλλά και προς τα αίτια της διπλής δολοφονίας, βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αιγιάλεια. Το διπλό έγκλημα διαπράχθηκε σήμερα Τρίτη στον Λόγγο Αιγίου και οι διωκτικές αρχές θεωρούν ως βασικό ύποπτο τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας. Ωστόσο, δεν έχουν εντοπίσει ακόμα τους λόγους για τους οποίους ο 65χρονος μπορεί να χτύπησε μέχρι θανάτου με μαχαίρι μητέρα και γιο.

Μάλιστα, κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν πώς ήταν ένα ταιριαστό ζευγάρι που ζούσε αρμονικά και δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα.

«Ήταν ένας αστυνομικός εκεί, μου λέει “είμαστε εδώ γιατί στο σπίτι αυτό βρέθηκαν δύο μαχαιρωμένοι. Η μάνα και ο γιος.

Ο Ιταλός, μου είπαν ότι αυτός τους βρήκε και ενημέρωσε προφανώς την αστυνομία.»

Ο 26χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε δωμάτιο του σπιτιού και η μητέρα του σε διάδρομο, με τους αστυνομικούς να θεωρούν ότι πρώτος δολοφονήθηκε ο γιος.

Η γυναίκα ζούσε με τον γιο της ο οποίος εργαζόταν σε διάφορα μέρη. Αυτές τις μέρες έτυχε να είναι εδώ.

Συγγενής της 54χρονης μίλησε στο Live News όπου και έδωσε μία πολύ ξεχωριστή παράμετρο.

«Μόνο από μακριά. “Γεια σου Μαρία τι κάνεις” – “Γεια σας”.

Ήταν πάντα κλειδωμένοι και αμπαρωμένοι μέσα στο σπίτι. Ούτε φιλίες είχανε με τον κόσμο ούτε τίποτα. Κλειστά τα παντζούρια, κλειστά τα μπαλκόνια.

Ο γιος της κάπως με μία μηχανή που κάπου δούλευε γκαρσόνι φαινόταν στην αυλή. Ένα ψηλό παλληκάρι. Αλλά κι αυτός δεν τους πολυέβλεπε. Όλοι κλειδωμένοι.»

Η Μαρία, η μητέρα δηλαδή, ήταν ζωγράφος και γενικότερα ασχολούνταν με τα καλλιτεχνικά. Έφτιαχνε κάποια χειροποίητα πράγματα, από κολιέ, μπρασελέ και διάφορα τέτοια. Και ζωγράφιζε πίνακες. Έκανε και κάποιες εκθέσεις και δεν ξέρω αν βιοποριζόταν μόνο με αυτό. Είχε και κάποια κτήματα.

Δεν είχαν απασχολήσει ποτέ

Μάνα και κόρη δεν είχαν απασχολήσει ποτέ με τη συμπεριφορά τους, όπως μας λένε κάτοικοι της περιοχής. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τον Μάρκο, τον Ιταλό σύντροφο.

«Ο Μάρκος ήταν μαζί γύρω στα 15 χρόνια. Σίγουρα 15-17 χρόνια ήταν σίγουρα μαζί. Ζούσαν εδώ στο σπίτι που είχε η Μαρία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δώσει δικαίωμα», λέει μάρτυρας.

Μάλιστα, όλοι μαζί έδειχναν να ζουν αρμονικά.

Ο Δημήτρης Αλεξάκης, πρόεδρος της κοινότητας του Λόγγου είπε:

«Είχαν γνωριστεί χρόνια, είναι άριστος χαρακτήρας. Τον γνωρίζω κι εγώ προσωπικά. Όπως και η Μαρία μας και το παιδί, ήταν πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Μια αγαπημένη οικογένεια, πολύ δεμένοι. Τίποτα που να μυρίζει κάτι άλλο, που να μας λέει κάτι άλλο. Άριστοι».

«Ήταν φιλήσυχος άνθρωπος ο σύντροφός της» λέει η αδελφή της 54χρονης

&Στην εκπομπή Live News του Mega μίλησε η αδελφή της 54χρονης μητέρας, η οποία ζει σε άλλη περιοχή εκτός Αιγίου αλλά και Αθηνών. Η γυναίκα πάντως είχε καλή εικόνα για τον βασικό ύποπτο, τον Ιταλό σύντροφο της αδελφής της.

«Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω ακούσει ότι με μαχαιριές, τους κατέσφαξαν, ότι πυροβόλησαν με αεροβόλο στο κεφάλι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.

Εγώ θα πάω στην αστυνομία, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω στην αστυνομία να δώσω την κατάθεσή μου.

Εγώ σαν ζευγάρι τους ήξερα ότι ήταν αγαπημένοι. Ε, όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα, από κει και πέρα δεν ξέρω. Πρέπει να πάω να του μιλήσω κι εγώ η ίδια, δηλαδή κι εγώ θέλω να πάω να τον δω.

Δεν ήταν άνθρωπος τέτοιος, τουλάχιστον προς εμένα, και πώς τους έβλεπα, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος.

Τώρα, από κει και πέρα, μέσα στο σπίτι τους, δεν ξέρω τι μπορεί να γινότανε.

Δηλαδή, και οι δύο, έλεος.»