Έγκλημα στο Αίγιο: Με τραύμα από όπλο και μαχαίρι ο γιος, η μητέρα πάλεψε με τον δράστη – «Ξύπνησα και τους είδα νεκρούς» λέει ο 65χρονος

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το έγκλημα, με θύμα μία 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο, προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές. Ιατροδικαστής έχει σπεύσει στον τόπο του εγκλήματος, στη μονοκατοικία όπου μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί σε μία λίμνη αίματος και κάνει μία πρώτη αυτοψία με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο θάνατός τους επήλθε νωρίς το πρωί της Τρίτης (9/6), ενώ οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν αργότερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχει συλλέξει ο ιατροδικαστής, ο γιος φέρει και ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, πιθανότατα πρόκειται για τυφέκιο τύπου φλόμπερ, ενώ έχει και τραύματα από μαχαίρι. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης πρώτα τον πυροβόλησε και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε. Η μητέρα εντοπίστηκε νεκρή έξω από το υπνοδωμάτιο, έχει πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της, καθώς φαίνεται ότι πάλεψε με τον δολοφόνο του παιδιού της.

Εκτιμούν ότι ο δολοφόνος μπήκε στο υπνοδωμάτιο, βρήκε ξαπλωμένο στο κρεβάτι τον γιο, τον πυροβόλησε με αεροβόλο στο κεφάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι τον κατέσφαξε. Η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβη και πήγε έξω από το υπνοδωμάτιο, με τον δράστη να την μαχαιρώνει και να την σκοτώνει.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε εναντίον του 26χρονου και θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για dna και αποτυπώματα.

Ανακρίνεται ο σύντροφος της 54χρονης

Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, που θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος, έχει προσαχθεί στην Ασφάλεια Αιγιαλείας και ανακρίνεται για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι κοιμόταν και όταν ξύπνησε βρήκε νεκρούς τη μητέρα και τον γιο της.

Ο Ιταλός φέρεται να βρίσκεται σε σύγχυση και ήταν δύσκολη η επικοινωνία με τους αστυνομικούς, τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις», ο 65χρονος φέρεται να είπε στην προφορική κατάθεση στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε περίπου στις 7:30 το πρωί, καθώς είχε ένα προγραμματισμένο ραντεβού να πάει, μαζί με την σύντροφό του, στις 10. Πήγε, λέει, στο υπνοδωμάτιο που ήταν η σύντροφός του και ο 26χρονος γιος, προσπάθησε να ανοίξει αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Αφού διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να την ανοίξει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, πήγε και έπεσε ξανά για ύπνο. Υποστηρίζει ότι σηκώθηκε ξανά γύρω στις 11, όταν και τους εντόπισε νεκρούς, σύμφωνα με τα λεγόμενά του.

Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες της εκπομπής «Αποκαλύψεις», αναφέρουν ότι εξετάζεται και ένα φιλικό πρόσωπο του Ιταλού συντρόφου της νεκρής γυναίκας.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε σήμερα το μεσημέρι, όταν ο 65χρονος Ιταλός ενημέρωσε έναν γείτονα και οι δυο τους επικοινώνησαν με τις αστυνομικές Αρχές. Η μητέρα και ο γιος της εντοπίστηκαν με πολλά τραύματα από μαχαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί δύο μαχαίρια, το ένα εκ των οποίων καρφωμένο στην αυλή της μονοκατοικίας.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και συλλέγουν στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, προσπαθώντας να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν σημάδια παραβίασης της μονοκατοικίας ή σημάδια πάλης, ωστόσο, θεωρείται δύσκολο να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό στο χωριό.

Η 54χρονη μεγάλωνε μόνη τον γιο της, καθώς ο σύζυγός της είχε πεθάνει. Πριν από πολλά χρόνια γνώρισε τον Ιταλό και άρχισε ο δεσμός τους. Ο 26χρονος έλειπε στη Γερμανία, όπου έκανε ένα μεταπτυχιακό, και είχε επιστρέψει στο Αίγιο για λίγες ημέρες ώστε να δει την μητέρα του.

«Δεν είχαν εντάσεις» λέει ξάδελφος της 54χρονης

«Εδώ ήταν μόνο η μητέρα του, την οποία είχα καιρό να τη δω, και έμενε μαζί με τον σύντροφό της, τον Ιταλό. Είχα πολύ καιρό να δω την ξαδέλφη μου και τον ανιψιό μου πολύ καιρό. Δεν έμενε εδώ το παιδί. Ήταν χρόνια μαζί με τον Ιταλό. Δεν είχαν εντάσεις, μια χαρά ήταν, με φιλοξενούσαν κι έτρωγα κιόλας εδώ. (σ.σ. Ο Ιταλός) ήταν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος και πολύ φιλικός. Είδα την αστυνομία και στην αρχή νόμιζα ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα», λέει ο ξάδελφος της γυναίκας.