«Ελλάδα 2030»: Πώς αλλάζει η έννοια της καριέρας στη νέα εποχή της εργασίας

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, οι νέες απαιτήσεις των εργαζομένων και η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται σήμερα οι επιχειρήσεις την έννοια της καριέρας. Για τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας μίλησε η Chief Human Resources Officer (CHRO) της Alpha Bank, Φραγκίσκη Μελίσσα, κατά τη διάρκεια συζήτησης με την Co-Founder της Dome Consulting, Μαριάνα Πυργιώτη, στο συνέδριο «Ελλάδα 2030». Οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, το οποίο διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από τη Next is Now και τη Dome Consulting, επικεντρώνονται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα καθορίσουν την πορεία της χώρας έως το τέλος της δεκαετίας.

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Όπως ανέφερε, ο τραπεζικός κλάδος έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με το παρελθόν, καθώς η τεχνολογία έχει μεταβάλει τον ρόλο των εργαζομένων και τη σχέση τους με τον πελάτη. «Πλέον δεν μιλάμε για διαχείριση συναλλαγών. Μιλάμε για εξειδικευμένη συμβουλευτική και για εργαζόμενους που εκπαιδεύονται διαρκώς ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως σύμβουλοι των πελατών τους», σημείωσε.

Η καριέρα δεν είναι πλέον μια γραμμική διαδρομή

Σύμφωνα με την κ. Μελίσσα, η παραδοσιακή αντίληψη της καριέρας έχει πλέον αλλάξει. Όπως εξήγησε, η επαγγελματική εξέλιξη δεν ακολουθεί απαραίτητα μια προκαθορισμένη και γραμμική πορεία, αλλά συνδέεται όλο και περισσότερο με τη συνεχή προσαρμογή, τη μάθηση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank έχει αναπτύξει προγράμματα που δίνουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να ακολουθούν διαφορετικά μονοπάτια καριέρας εντός του οργανισμού, αποκτώντας εμπειρίες σε διαφορετικούς τομείς και αναλαμβάνοντας νέους ρόλους χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν εργοδότη. Η ίδια τόνισε ότι η σταθερότητα στην αγορά εργασίας δεν ταυτίζεται πλέον με την ακινησία. Αντίθετα, όπως ανέφερε, η πραγματική ασφάλεια προκύπτει από την ικανότητα των εργαζομένων να εξελίσσονται παράλληλα με τις αλλαγές που συντελούνται στο εργασιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επένδυση που πραγματοποιεί η τράπεζα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ανθρώπων της, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν σε εξειδικευμένο πρόγραμμα διαχείρισης αλλαγής που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν δεκάδες νέες προτάσεις και έργα που σχεδιάστηκαν από τους ίδιους τους εργαζόμενους με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Γυναίκες στην ηγεσία και επαναπατρισμός ταλέντου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κα Μελίσσα στη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, σημειώνοντας ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν πλέον το 43% των ηγετικών θέσεων στην Alpha Bank, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο το ποσοστό αγγίζει το 45%, υπερβαίνοντας σημαντικά τα ελάχιστα ποσοστά που προβλέπει η νομοθεσία. Όπως υποστήριξε, η ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας σε θέσεις ευθύνης δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά και παράγοντα που συμβάλλει στη λήψη καλύτερων αποφάσεων και στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών ομάδων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και στις πρωτοβουλίες επαναπατρισμού Ελλήνων επαγγελματιών που εργάζονται στο εξωτερικό. Η κ. Μελίσσα σημείωσε ότι η Alpha Bank ήταν από τους πρώτους οργανισμούς που ξεκίνησαν στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και προσέγγισης Ελλήνων του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τις επαγγελματικές προοπτικές που υπάρχουν πλέον στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανταγωνιστικότητα των αμοιβών, τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η Πολιτεία και οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης συμβάλλουν στη σταδιακή επιστροφή ολοένα και περισσότερων Ελλήνων που είχαν επιλέξει να εργαστούν εκτός συνόρων κατά τα χρόνια της κρίσης.

Κλείνοντας, η Chief Human Resources Officer της Alpha Bank υπογράμμισε ότι η σύγχρονη επιχείρηση δεν καλείται μόνο να χρηματοδοτεί την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και να επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους της, στη γνώση, στην εκπαίδευση και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που επιτρέπει στους εργαζομένους να εξελίσσονται μαζί με τις αλλαγές της εποχής.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μεταδίδεται ζωντανά μέσω του 2030greece.gr, του enikos.gr και του real.gr, με αποσπάσματα να φιλοξενούνται και από τον realfm 97,8.

Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου είναι η Metlen Energy & Metals. Χρυσοί χορηγοί: AKTOR, ALPHA BANK, ΔΕΗ, EFA GROUP. Ασημένιοι χορηγοί: ΙΟΝ, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ONEX Shipyards & Technologies, VENERGY Maritime, AVAX, COSMOTE -T-, Olympios. Χορηγοί: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, eren ΕΛΛΑΣ, Helleniq Energy, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΕΔΕ, IP Innovative Power, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).





