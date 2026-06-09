«Ελλάδα 2030»: Δείτε LIVE τις εργασίες της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου

Η Next is Now και η Dome Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρους συνέδριο «Ελλάδα 2030», το οποίο πραγματοποιείται στις 8 και 9 Ιουνίου 2026, στο Αthenaeum InterContinental.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ την έναρξή του κήρυξε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Δείτε τις εργασίες του συνεδρίου

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει να αναδείξει τις προοπτικές και τις στρατηγικές για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη πενταετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Το συνέδριο τιμούν με την παρουσία τους, διακεκριμένοι ομιλητές και εκπρόσωποι από την κυβέρνηση, τον επιχειρηματικό κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα και επαγγελματικούς φορείς, με κοινό όραμα τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Με έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, οι εργασίες του συνεδρίου θα επικεντρωθούν σε κρίσιμους τομείς της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης και της οικονομίας της χώρας, όπως:

η οικονομία και η αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας έως το 2030

η βιομηχανία και η δευτερογενής παραγωγή

η ενέργεια και η ενεργειακή μετάβαση

η διαχείριση υδάτινων πόρων και η βιώσιμη ανάπτυξη

η αγροτική ανάπτυξη και ο πρωτογενής τομέας

οι υποδομές και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα

η ναυτιλία, οι μεταφορές και η λιμενική πολιτική

η εργασία, η κοινωνική ασφάλιση και το ανθρώπινο δυναμικό

η εθνική άμυνα και η αμυντική βιομηχανία

η καινοτομία, η τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός

η επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της Ελλάδας έως το 2030.

Μέσα από θεματικές ομιλίες, διαλόγους και ανοιχτές συζητήσεις, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει πεδίο γόνιμου προβληματισμού και ουσιαστικών προτάσεων για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στη χώρα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://2030greece.gr/ , η οποία ανανεώνεται συνεχώς.