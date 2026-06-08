«Ελλάδα 2030» – Κωνσταντίνος Τασούλας: Η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια

Την έναρξη του Συνεδρίου «Ελλάδα 2030», με θέμα την Οικονομία και την Ανάπτυξη, τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις, την πρωτογενή παραγωγή και τη νέα ατζέντα, κήρυξε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, απευθύνοντας χαιρετισμό.

Της Δήμητρας Πανανού

Όπως ανέφερε ο κ. Τασούλας οι τίτλοι συνεδρίων με μελλοντικές ημερομηνίες είναι ελκυστικοί για τους ομιλητές αλλά είναι και παρακινδυνευμένοι. «Ο Τσώρτσιλ έλεγε ότι η μεγαλύτερη ικανότητα ενός πολιτικού είναι να προβλέπει τι θα γίνει στο μέλλον και μετά να εξηγεί πειστικά γιατί δεν έγινε αυτό που προέβλεψε. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να προβλέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον με έναν τρόπου που θα μας εκθέσει λιγότερο στον κίνδυνο να πρέπει να εξηγήσουμε αργότερα γιατί όσα προβλέψαμε δεν έγιναν», είπε.

Και συνέχισε λέγοντας ότι το 2030 που είναι το ορόσημο του Συνεδρίου είναι κοντά μας και η νέα δεκαετία που θα ορίσει θα διαμορφωθεί εν πολλοίς από τις εξελίξεις σε τρία μεγάλα πεδία: στη γεωπολιτική, στην οικονομία και στην τεχνολογία.

«Ζούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον με αυξανόμενα στοιχεία αβεβαιότητας και γεωπολιτικής αστάθειας. Ισορροπίες του τέλους του Ψυχρού Πολέμου έχουν ήδη αλλάξει δραματικά. Οι συμμαχίες αναδιαμορφώνονται και οι κανόνες του παγκόσμιου «παιχνιδιού» που γνωρίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι πια δεδομένοι. Η Ελλάδα, ωστόσο, έχει χρησιμοποιήσει έμπρακτα το γεγονός πως βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Η θέση μας στην Ευρώπη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της ελληνικής ισχύος. Παράλληλα, οι ιστορικές σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθίστανται ακόμη πιο ισχυρές μέσα από αποφάσεις και πρωτοβουλίες που επισφράγισαν την τελευταία δεκαετία. Την ίδια στιγμή έχουμε καλλιεργήσει πρωτοβουλίες και συμμαχίες με σημαντικές χώρες της Μέσης Ανατολής», σχολίασε ο ΠτΔ.

Η δραστηριοποίηση της Ελλάδας σε τρία πεδία ταυτόχρονα, όπως τόνισε, διαμορφώνει μια ισχυρή γεωπολιτική θέση με θετική επίδραση τόσο στην άμυνα όσο και στην οικονομία. «Αυτή η στρατηγική πολλαπλών και παράλληλων συμμαχιών εμπεδώνει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και την εθνική ασφάλεια. Οφείλουμε συνεχώς να καλλιεργούμε συστηματικά τις διεθνείς συμμαχίες μας και ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε ολόπλευρα την εθνική μας άμυνα».

Σε ό, τι αφορά στην οικονομία, ο κ. Τασούλας είπε ότι «εργαζόμαστε για να πετύχουμε ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλουμε μια ανάπτυξη που να γίνεται αισθητή όχι μόνο σε ορισμένα στρώματα ή σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θέλουμε μια ισχυρή οικονομία που μετασχηματίζει την ανάπτυξη σε κοινωνική συνοχή. Αυτά είναι διαχρονικοί στόχοι. Πώς γίνονται, όμως, σήμερα πράξη; Σ’ αυτή την ιστορική φάση εξέλιξης του ελληνικού κράτους είναι σαφές πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται καθοριστικά από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και από τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία θα συνεχίσει να εξαρτάται αφενός από τον συντονισμό και τη συμβατότητα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και αφετέρου από την ποιότητα και την πυκνότητα της συμβολής μας στις κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις».

Σύμφωνα με τον ΠτΔ, οι κυοφορούμενες μεταβολές στην τραπεζική ένωση, στην ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, στο ψηφιακό ευρώ αλλά και στην έκδοση κοινού χρέους θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις, στον ρυθμό ανάπτυξης, στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση.

«Έχουμε χρέος να παρακολουθούμε στενά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε δημιουργικά στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση όλων των νέων πολιτικών και έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε τάχιστα όλες τις νέες πολιτικές που συναποφασίζουμε. Η Ελλάδα της ομφαλοσκόπησης, η ανάλωση σε ανούσιες εσωτερικές συζητήσεις και έριδες δεν είναι μόνο ανυπόφορη, έχει και ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος. Το κοινό μας μέλλον γράφεται καθημερινά στους κοινούς μας ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σ’ αυτούς τους θεσμούς δεν πρέπει να έχουν συμμετοχή μόνο οι Έλληνες τεχνοκράτες. Πρέπει να έχουν συμμετοχή οι επιχειρηματίες, οι επιστήμονες και η νέα γενιά. Πρέπει να έχει συμμετοχή μια καλά πληροφορημένη κοινή γνώμη. Έτσι, μόνο θα κατακτήσουμε συλλογικά μια καλύτερη θέση στην Ευρώπη του αύριο. Σκεφτείτε ευρωπαϊκά για να δράσετε ελληνικά ολοένα και πιο δημιουργικά, αποφασιστικά, καταλυτικά για την πρόοδο της πατρίδας μας. Αυτό θα πρέπει να είναι το έμβλημα και το σύνθημά», επεσήμανε ο Κώστας Τασούλας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο τρίτο μεγάλο πεδίο που θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον που είναι η διαλεκτική της Ελλάδας με τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη. Όπως τόνισε, «πρέπει να δυναμώσουμε περισσότερο αυτή τη διαλεκτική, ιδίως σήμερα, σε μια εποχή, που η νέα γνώση είναι άμεσα προσβάσιμη. Ιδίως σήμερα που έχει εξαλειφθεί η διαφορά ανάμεσα στο κέντρο στην περιφέρεια του καπιταλισμού για να χρησιμοποιήσω αυτή την παλιά, μαρξιστική, απλοϊκή διχοτόμηση. Η σύνταξη ανάμεσα στην τεχνολογική επανάσταση και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πρόκληση που πολλοί θεωρούν εφάμιλλη και συγκρίσιμη με τη Βιομηχανική Επανάσταση. Μια πρόκληση που αλλάζει τα πάντα στο κράτος, στην οικονομία, στην παραγωγή, στις κοινωνικές σχέσεις αλλά και στις σχέσεις εργασίας. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρον την τεχνολογία, με πάθος και με πείσμα. Αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε να υιοθετήσουμε τις αποφάσεις που διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα αγαθά της τεχνολογίας και της ανάπτυξης. Ο κίνδυνος μιας κοινωνίας στην οποία κυριαρχεί μια νέα τεχνολογικά ισχυρή ολιγαρχία πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα και να αποτραπεί. Γι’ αυτό θα έλεγα πως η πιο βαθιά πρόκληση είναι πάνω απ’ όλα φιλοσοφική».

Ο ΠτΔ υπογράμμισε ότι άλλη μια παράμετρος που θα πρέπει να τοποθετηθεί στις προκλήσεις του αύριο είναι η Παιδεία, σχολιάζοντας ότι στη σημερινή εποχή που η Τεχνητή Νοημοσύνη δίνει απαντήσεις με ταχύτητα που δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε, το μόνο που παραμένει ανεπανάληπτα ανθρώπινο είναι το μυαλό που κρίνει, που δημιουργεί, που γνωρίζει τι θα κάνει με την απάντηση που θα λάβει. «Τα ακονισμένα μυαλά είναι αυτά που θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο. Η ποιότητα της κλασικής παιδείας εν προκειμένω είναι σαφές ότι θα επηρεάσει το ελληνικό μέλλον και θα κρίνει την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας».

Τέλος, όπως είπε στον χαιρετισμό του, άλλη μια σημαντική παράμετρος είναι η κοινωνική ενότητα. «’Άλλοτε έχουμε κατακτήσει όρους ενότητας και άλλοτε μας νίκησαν ο διχασμός και τα πολιτικά πάθη. Η ενότητα στα στοιχειώδη και στα ουσιώδη συχνά μοιάζει δυσκολότερη από οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Είναι όμως η θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε μεταρρύθμιση και για όλα τα παραπάνω που ανέφερα. Η δεκαετία του 2030 θα κερδηθεί ή χαθεί στο πεδίο της ενότητας του ελληνικού λαού. Μια ενότητα πέρα και πάνω από πολιτικές διαφορές, ιδιαίτερα σε ταραγμένες εποχές είναι η κυρίαρχη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και στην αστοχία, στην πρόοδο και την αποτυχία. Αξίζει να εργαζόμαστε γι’ αυτό και μόνο έτσι θα διαψεύσουμε τον Τσώρτσιλ ότι θα πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα καλά και τα θετικά που προβλέπουμε», κατέληξε.

Το Συνέδριο υψηλού κύρους διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting Firm. Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και πραγματοποιείται σήμερα και αύριο (8 και 9 Ιουνίου 2026), στο Αthenaeum InterContinental.