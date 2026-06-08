Δένδιας από Κύπρο: Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ενιαία Άμυνα της Ε.Ε. στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, βρίσκεται στην Κύπρο, όπου διεξάγεται η Άτυπη Σύνοδος των υπουργών Εθνικής Άμυνας της Ε.Ε..

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Νίκος Δένδιας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του από την Κύπρο, συμμετέχει σε Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Εθνικής Άμυνας.
  • Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας.
  • Έμφαση θα δοθεί επίσης στην ενιαία Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία, υπογράμμισε: «Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση “Ασπίδες”, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία: o ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως, η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν».

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«Θα συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν στην αμυντική στρατηγική της ΕΕ, την ενιαία άμυνά μας, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βραχίονα συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ, βασισμένο στο άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης [της ΕΕ], δηλαδή της αντίληψης για την αμοιβαία συνδρομή, την αμοιβαία βοήθεια, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Ως καταληκτική παρατήρηση», πρόσθεσε, «επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, να πω ότι για έναν Έλληνα υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκωσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της ΕΕ, της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας».

«Πιστεύω ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς» επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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