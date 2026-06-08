Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 15χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 15χρονης σημειώθηκε στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης - Νέας Μηχανιώνας, στο ύψος της Περαίας, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Η ανήλικη τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ ο 38χρονος οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη και διενεργείται προανάκριση.

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Συνελήφθη ο 38χρονος οδηγός
Η νεαρή κοπέλα νοσηλεύεται Πηγή:Thitanews
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο με παράσυρση ανήλικης σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, στο ύψος της Περαίας.
  • Η 15χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.
  • Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τροχαίο με παράσυρση ανήλικης σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, στο ύψος της Περαίας, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος.

Η 15χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος, διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Πηγή: Thitanews.gr

 

 

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