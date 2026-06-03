Μενίδι: Τροχαίο με παράσυρση 3χρονου, σοβαρή η κατάσταση του μικρού αγοριού

Ένα 3χρονο αγόρι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το βράδυ της Τρίτης 2/6 στο Μενίδι και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας, όταν όχημα που εξερχόταν από γκαράζ παρέσυρε το παιδί.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο με παράσυρση ενός 3χρονου παιδιού σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 2/6 στο Μενίδι. – Το άτυχο αγόρι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. – Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο που εξερχόταν από γκαράζ παρέσυρε το 3χρονο παιδί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση ενός 3χρονου παιδιού σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 2/6 στο Μενίδι, με το άτυχο αγόρι να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας περίπου στις 8 το βράδυ όταν ένα Αυτοκίνητο το οποίο εξερχόταν από γκαράζ παρέσυρε το 3χρονο παιδί, το οποίο περνούσε από πίσω,

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Σύμδωνα με τις ίδιες πληροφορίες το μικρό αγόρι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

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