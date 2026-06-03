Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο, κανονικά τα δρομολόγια του Προαστιακού

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Υπό έλεγχο τέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στον Ασπρόπυργο, κοντά στις γραμμές του Προαστιακού Σιδηροδρόμου κι είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, στις 23:33 αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε περιοχή του Ασπροπύργου, κοντά στις γραμμές του Προαστιακού, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε σκουπίδια κοντά σε καταυλισμό. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα που κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Εξαιτίας της φωτιάς διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια του Προαστιακού στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Νωρίτερα, η Hellenic Train είχε ενημερώσει το επιβατικό κοινό ότι οι επιβάτες συγκεκριμένων δρομολογίων θα μεταφέρονταν στον τελικό προορισμό τους με λεωφορεία της εταιρείας.