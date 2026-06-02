Πάτρα: Άγρια συμπλοκή δύο ατόμων – Ο ένας κρατούσε δρεπάνι

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Σοβαρό επεισόδιο το βράδυ της Τρίτης στην οδό Νόρμαν, στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, έλαβε χώρα συμπλοκή μεταξύ δύο ατόμων Ρομά, ενώ ένας φέρεται να κρατούσε δρεπάνι.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, αναζητώντας τον ανήλικο δράστη και ερευνώντας τις συνθήκες του επεισοδίου.

Ο άνδρας που φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο, συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα στην οδό Καρόλου, έπειτα από καταδίωξη αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ κι ενώ επιχείρησε να διαφύγει πεζός.

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