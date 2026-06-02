Πάτρα: Άγρια συμπλοκή δύο ατόμων – Ο ένας κρατούσε δρεπάνι

Σοβαρό επεισόδιο συνέβη το βράδυ της Τρίτης στην Πάτρα, στην οδό Νόρμαν, όπου δύο άτομα Ρομά συνεπλάκησαν, με τον έναν να φέρεται να κρατούσε δρεπάνι. Ένας ανήλικος συνελήφθη στην οδό Καρόλου μετά από καταδίωξη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ, ενώ το δρεπάνι δεν έχει ακόμα βρεθεί

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πάτρα, όπου δύο άτομα Ρομά συνεπλάκησαν, με τον έναν να φέρεται να κρατούσε δρεπάνι.
  • Ισχυρή αστυνομική δύναμη έσπευσε στο σημείο, ενώ ο άνδρας που φέρεται να ενεπλάκη συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα έπειτα από καταδίωξη.
  • Η αστυνομία αναζητά τον ανήλικο δράστη και ερευνά τις συνθήκες του επεισοδίου, καθώς το αντικείμενο δεν έχει βρεθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σοβαρό επεισόδιο το βράδυ της Τρίτης στην οδό Νόρμαν, στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, έλαβε χώρα συμπλοκή μεταξύ δύο ατόμων Ρομά, ενώ ένας φέρεται να κρατούσε δρεπάνι.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, αναζητώντας τον ανήλικο δράστη και ερευνώντας τις συνθήκες του επεισοδίου.

Ο άνδρας που φέρεται να ενεπλάκη στο επεισόδιο, συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα στην οδό Καρόλου, έπειτα από καταδίωξη αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ κι ενώ επιχείρησε να διαφύγει πεζός.

Μέχρι στιγμής το αντικείμενο δεν έχει βρεθεί.

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