Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα νότια προάστια – Έξι συλλήψεις σε Γλυφάδα και Βούλα

Το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής κατάφερε να αποδομήσει εγκληματική οργάνωση\ που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή των Νοτίων Προαστίων.

Το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Βούλα και Γλυφάδα, όπου συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας 26, 31, 32, 34, 36 και 58 ετών, τα οποία κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, υπεξαίρεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εξαρτησιογόνων ουσιών, αντιντόπινγκ και όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 34χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, συντονίζοντας τη δράση των υπόλοιπων μελών, ενώ μαζί με μία 32χρονη αναλάμβανε την προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών. Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ακόμη ότι επιχείρηση που διατηρούσε χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, ο 36χρονος είχε αναλάβει τη μεταφορά των ναρκωτικών και λειτουργούσε ως «τσιλιαδόρος» κατά τις συναλλαγές, ενώ η οικία όπου διέμεναν δύο ακόμη κατηγορούμενοι χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης («καβάτζα») των ναρκωτικών ουσιών.

Τι εντοπίστηκε στις έρευνες

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 90,38 γραμμάρια κοκαΐνης, 729,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 16.605 ευρώ, πιστόλι με γεμιστήρα και επτά φυσίγγια, αεροβόλο πιστόλι, πλήθος αναβολικών δισκίων, τρία μαχαίρια, δύο ρόπαλα, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 18 κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές, τρία tablet και τέσσερα οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τις μετακινήσεις των μελών της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την επέμβαση των αστυνομικών ο 34χρονος επιχείρησε να απορρίψει ναρκωτικές ουσίες από το παράθυρο της οικίας του, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο. Όπως επισημαίνεται, οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.