Λορέντζο Καριέρε: «Μπαμπά μου, είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου» – Συγκλόνισε ο γιος του στον επικήδειο

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Κλίμα βαθιάς συγκίνησης στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος πέθανε την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 51 ετών.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό reality Bar, πριν από περίπου 23 χρόνια.

Τα οικεία του πρόσωπα έφτασαν από νωρίς στην εκκλησία, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, ενώ η εξόδιος ακολουθία άρχισε στις 11:30.

Η πιο συγκλονιστική στιγμή της τελετής ήταν ο επικήδειος λόγος του μεγαλύτερου γιου του, Ρομπέρτο, ο οποίος αποχαιρέτησε τον πατέρα του με λόγια που ράγισαν καρδιές.

«Μπαμπά μου, είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Fthis.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας, ο Ρομπέρτο στεκόταν δίπλα στη μητέρα του, Έλενα Κατραβά, και στον αδελφό του, Αλεσάντρο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες.

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν γιος της τραγουδίστριας Ματούλας.

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