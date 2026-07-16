«Φίλοι για Πάντα»: Το «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε – «Θα σε αγαπάμε για πάντα»

«Lory καλό ταξίδι εκεί ψηλά … τι όμορφες στιγμές περάσαμε αναλλοίωτες στον χρόνο απίστευτες ..θα σε αγαπάμε ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ» έγραψε ο Γιώργος Ελευθεράς αποχαιρετώντας με ένα βίντεο τον Λορέντζο Καριέρε.

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«Φίλοι για Πάντα»: Το συγκρότημα που σημάδεψε τα πρώτα χρόνια των 00s

Οι «Φίλοι για Πάντα» ήταν ένα ελληνικό pop-rock συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη απήχηση στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2003 από τους Λορέντζο Καριέρε, Γιώργο Ελεύθερα και Νίκο Ελεύθερα, με αφορμή τη γνωριμία του Λορέντζο και του Γιώργου μέσα από το τηλεοπτικό reality BAR του Mega.

Το όνομά τους προήλθε από το πρώτο τους τραγούδι, «Φίλοι για Πάντα», το οποίο εξελίχθηκε και στη μεγαλύτερη επιτυχία τους. Με νεανικό ήχο, pop-rock επιρροές και έντονη σκηνική παρουσία, κατάφεραν να αποκτήσουν φανατικό κοινό, κυρίως στις μικρότερες ηλικίες.

Στη σύντομη αλλά επιτυχημένη πορεία τους κυκλοφόρησαν τραγούδια όπως τα «Πάρτι Καλοκαιρινό», «Σενάρια», «S.M.S.» και η διασκευή του «Δώσ’ μου το χέρι σου», τα οποία ακούστηκαν ιδιαίτερα σε ραδιόφωνα και μουσικά τηλεοπτικά κανάλια της εποχής.

Η κοινή τους πορεία ολοκληρώθηκε γύρω στο 2007, ωστόσο τα τραγούδια τους εξακολουθούν να προκαλούν νοσταλγία σε όσους έζησαν εκείνη την εποχή, αλλά ο Γιώργος και ο Νίκος συνέχισαν ως δίδυμο.