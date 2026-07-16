«Φίλοι για Πάντα»: Το «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε – «Θα σε αγαπάμε για πάντα»

Ο Γιώργος Ελευθεράς αποχαιρέτησε τον Λορέντζο Καριέρε με μια συγκινητική ανάρτηση, ανακαλώντας όμορφες στιγμές. Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν μέλος του ελληνικού pop-rock συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα», το οποίο δημιουργήθηκε το 2003 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στις αρχές των 00s, κυκλοφορώντας γνωστά τραγούδια πριν ολοκληρώσει την πορεία του γύρω στο 2007.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

filoi
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Lory καλό ταξίδι εκεί ψηλά … θα σε αγαπάμε ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ» έγραψε ο Γιώργος Ελευθεράς αποχαιρετώντας με ένα βίντεο τον Λορέντζο Καριέρε.
  • Οι «Φίλοι για Πάντα» ήταν ένα ελληνικό pop-rock συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη απήχηση στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Δημιουργήθηκαν το 2003 από τους Λορέντζο Καριέρε, Γιώργο Ελεύθερα και Νίκο Ελεύθερα.
  • Το συγκρότημα κυκλοφόρησε επιτυχίες όπως τα «Πάρτι Καλοκαιρινό» και «S.M.S.», ενώ το «Φίλοι για Πάντα» ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Παρόλο που η πορεία τους ολοκληρώθηκε γύρω στο 2007, τα τραγούδια τους εξακολουθούν να προκαλούν νοσταλγία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Lory καλό ταξίδι εκεί ψηλά … τι όμορφες στιγμές περάσαμε αναλλοίωτες στον χρόνο απίστευτες ..θα σε αγαπάμε ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ» έγραψε ο Γιώργος Ελευθεράς αποχαιρετώντας με ένα βίντεο τον Λορέντζο Καριέρε.

Λορέντζο Καριέρε: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του κουμπάρου του – «Το θαύμα σου είναι οι δύο υπέροχοι γιοι σου, εκεί φίλε σκόραρες»

Δείτε την ανάρτηση

«Φίλοι για Πάντα»: Το συγκρότημα που σημάδεψε τα πρώτα χρόνια των 00s

Οι «Φίλοι για Πάντα» ήταν ένα ελληνικό pop-rock συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη απήχηση στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2003 από τους Λορέντζο Καριέρε, Γιώργο Ελεύθερα και Νίκο Ελεύθερα, με αφορμή τη γνωριμία του Λορέντζο και του Γιώργου μέσα από το τηλεοπτικό reality BAR του Mega.

Το όνομά τους προήλθε από το πρώτο τους τραγούδι, «Φίλοι για Πάντα», το οποίο εξελίχθηκε και στη μεγαλύτερη επιτυχία τους. Με νεανικό ήχο, pop-rock επιρροές και έντονη σκηνική παρουσία, κατάφεραν να αποκτήσουν φανατικό κοινό, κυρίως στις μικρότερες ηλικίες.

Στη σύντομη αλλά επιτυχημένη πορεία τους κυκλοφόρησαν τραγούδια όπως τα «Πάρτι Καλοκαιρινό», «Σενάρια», «S.M.S.» και η διασκευή του «Δώσ’ μου το χέρι σου», τα οποία ακούστηκαν ιδιαίτερα σε ραδιόφωνα και μουσικά τηλεοπτικά κανάλια της εποχής.

Η κοινή τους πορεία ολοκληρώθηκε γύρω στο 2007, ωστόσο τα τραγούδια τους εξακολουθούν να προκαλούν νοσταλγία σε όσους έζησαν εκείνη την εποχή, αλλά ο Γιώργος και ο Νίκος συνέχισαν ως δίδυμο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ