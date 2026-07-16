Τζέι Ντι Βανς: «Κάποιοι στο Ισραήλ θέλουν πόλεμο επ’ αόριστον με το Ιράν» – Παραδοχή για «γκάφα» με τα αρχεία Επστάιν

Σε μια συνέντευξη-βόμβα που αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές αναταράξεις, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προχώρησε σε πρωτοφανείς αποκαλύψεις, στρέφοντας τα βέλη του κατά συγκεκριμένων κύκλων της ισραηλινής κυβέρνησης, ενώ παράλληλα παραδέχθηκε ανοιχτά τα σοβαρά λάθη της κυβέρνησης Τραμπ στον χειρισμό των απόρρητων αρχείων του Τζέφρι Επστάιν.

«Θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος επ’ αόριστον»

Μιλώντας στον δημοφιλή podcaster Τζο Ρόγκαν, στην εκπομπή «The Joe Rogan Experience» που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, ο Βανς υποστήριξε με απόλυτη βεβαιότητα ότι στοιχεία εντός της ισραηλινής κυβέρνησης προσπαθούν να τορπιλίσουν τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Γνωρίζω πέραν πάσης αμφιβολίας ότι υπήρξαν άνθρωποι εντός της ισραηλινής κυβέρνησης που προσπαθούν, ουσιαστικά, να μας απομακρύνουν από [τις διαπραγματεύσεις] επειδή θέλουν να συνεχίσουν τη στρατιωτική εκστρατεία», είπε.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε στον ίδιο τόνο, προσθέτοντας: «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στο σύστημά τους, το γνωρίζουμε πέραν πάσης αμφιβολίας, οι οποίοι χειραγωγούν και προσπαθούν να αλλάξουν την αμερικανική κοινή γνώμη για να κρατήσουν τον πόλεμο σε εξέλιξη επ’ αόριστον. Και πάλι, όχι προς κάποιον στόχο, αλλά απλώς επ’ αόριστον».

Χωρίς να κατονομάσει ρητά το Ισραήλ σε εκείνο το σημείο, ο Βανς έκανε λόγο για μια «πολύ διακριτική, εξαιρετικά καλά χρηματοδοτούμενη… κυριολεκτική εκστρατεία ξένης επιρροής που χρηματοδοτείται για να τορπιλίσει» τη συμφωνία με το Ιράν.

Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι ισραηλινές πιέσεις δεν επηρέασαν την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν.

«Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος, εντελώς ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επιρροή από το Ισραήλ, πιστεύει πολύ σθεναρά -και συμφωνώ και εγώ με αυτό- ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως έναν «λογικό μετριοπαθή» στη μεγάλη εγχώρια συζήτηση γύρω από το Ισραήλ, ο Βανς επεσήμανε ότι «υπάρχουν πολλά στοιχεία εντός της ισραηλινής κυβέρνησης που πραγματικά τους αρέσει η ειρηνευτική μας διαδικασία» και αναγνωρίζουν ότι μια επ’ αόριστον εκστρατεία δεν είναι προς το συμφέρον τους.

Η διπλωματία ως μόνη λύση για το Ορμούζ

Αναφερόμενος στη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, ο Βανς υποστήριξε ότι η στρατιωτική ισχύς δεν αρκεί για να εξασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα.

«Μπορείς να τους βομβαρδίσεις. Μπορείς να τους αφαιρέσεις τα ραντάρ. Μπορείς να τους αφαιρέσεις κάποια από τα drones και κάποιους από τους πυραύλους τους, αλλά είναι εξαιρετικά εύκολο να πυροβολήσεις εναντίον πλοίων στα Στενά. Επομένως, πρέπει πραγματικά να είσαι πρόθυμος να μιλήσεις και να προσπαθήσεις να λύσεις το πρόβλημα», εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο ίδιος θα ξεκινούσε τον πόλεμο με το Ιράν αν ήταν πρόεδρος, ο Βανς απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας: «Δεν είμαι δημόσιος σχολιαστής», αν και υπενθύμισε ότι ο Τραμπ τον έχει περιγράψει ως «λιγότερο ενθουσιώδη» για τον πόλεμο σε σχέση με άλλους στην κυβέρνηση.

«Η προσέγγισή μου σε αυτό δεν είναι να κάνω εκ των υστέρων κριτική σε μια απόφαση που λήφθηκε πριν από τρεις μήνες. Η προσέγγισή μου είναι να προσπαθήσω να την κάνω όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη. Γι’ αυτό και έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτές τις διαπραγματεύσεις».

Η παραδοχή για το φιάσκο με τα αρχεία Επστάιν

Στο μέσο της σχεδόν τρίωρης συνέντευξης, ο Ρόγκαν ρώτησε τον Βανς για την απροθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα τα κυβερνητικά έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν.

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος παραδέχθηκε το λάθος, αρνούμενος όμως ότι υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης.

«Τα θαλασσώσαμε τελείως στην επικοινωνιακή διαχείριση των αρχείων του Επστάιν. Απλώς το κάναμε. Πιστεύω όμως ότι ο λόγος που τη θαλασσώσαμε ήταν επειδή προσπαθούσαμε να κρύψουμε κάτι; Όχι», είπε στον Τζο Ρόγκαν.

Η υπόθεση είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις όταν, έναν μήνα μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η πρώην γενική εισαγγελέας του υπουργείο Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο Fox News ότι η «λίστα πελατών» του Επστάιν βρισκόταν στο γραφείο της προς εξέταση και θα δημοσιευόταν σύντομα.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Μπόντι παρέδωσε σε συντηρητικούς influencers στον Λευκό Οίκο ντοσιέ με τον τίτλο «Τα Αρχεία Επστάιν: Φάση 1», τα οποία όμως περιείχαν απλώς αποσπάσματα από τον τηλεφωνικό κατάλογο του Επστάιν.

«Δεν ξέρω ποιος ήταν ο σκοπός αυτού, αλλά ξέρω ότι το αποτέλεσμα ήταν να κάνει τον κόσμο να δυσπιστεί απέναντι σε όλη την προσπάθεια», δήλωσε ο Βανς.

«Γνωρίζω την Παμ. Μου αρέσει η Παμ. Δεν νομίζω ότι υπήρχε δόλος. Πιστεύω ότι η Παμ προσπαθούσε να ανταποκριθεί στην πολιτική συγκυρία. Πιστεύω ότι υπερέβαλε για το τι είχαμε και τι δεν είχαμε στην κατοχή μας, και νομίζω ότι, ξέρετε, δέχθηκε σφοδρή δημόσια κριτική για αυτό από πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και εμού».

Οι σχέσεις του Επστάιν με τις μυστικές υπηρεσίες

Ο Βανς περιέγραψε τον εαυτό του ως έναν «παλιό συνωμοσιολόγο της υπόθεσης Επστάιν» που έχει ερευνήσει κάθε πιθανή πτυχή γύρω από τον εκλιπόντα χρηματιστή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι είχε διασυνδέσεις με μυστικές υπηρεσίες.

«Είχε ξεκάθαρα διασυνδέσεις με τα ανώτατα επίπεδα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Είχε ξεκάθαρα διασυνδέσεις με τα ανώτατα επίπεδα των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών».

Παρ’ όλα αυτά, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει έγγραφα που να αποδεικνύουν αυτές τις διασυνδέσεις, εκτιμώντας ότι αν υπήρχαν τέτοια στοιχεία, πιθανότατα καταστράφηκαν γύρω στο 2008, κατά την πρώτη ποινική του δίωξη στη Φλόριντα.

«Έχω ρωτήσει: “Υπήρχαν έγγραφα που να συνδέουν απευθείας τον Τζέφρι Επστάιν με τις δικές μας μυστικές υπηρεσίες ή οποιουδήποτε άλλου;” Και η απάντηση είναι όχι. Αλλά αν αυτά τα σκ@τ@ υπήρχαν, δεν θα υπήρχαν το 2026».