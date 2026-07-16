Χαλκιδική: Μολδαβοί παραθεριστές η μητέρα, ο πατέρας και το βρέφος που σκοτώθηκαν σε τροχαίο – Μάχη για τη ζωή της δίνει η 7χρονη κόρη

Η ανείπωτη τραγωδία στη Χαλκιδική συγκλονίζει, καθώς μία τετραμελής οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών ξεκληρίστηκε σε θανατηφόρο τροχαίο στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας. Η 28χρονη μητέρα, ο 35χρονος πατέρας και η 6 μηνών κορούλα έχασαν τη ζωή τους, ενώ η 7χρονη κόρη δίνει μάχη για τη ζωή της με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκλονίζει η ανείπωτη τραγωδία στη Χαλκιδική με την οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών, που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο ύστερα από μετωπική σύγκρουση με βυτιοφόρο όχημα.
  • Η 28χρονη μητέρα, ο 35χρονος πατέρας και η 6 μηνών κορούλα τους έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο δυστύχημα.
  • Η 7χρονη κόρη του ζευγαριού δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόμενη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκλονίζει η ανείπωτη τραγωδία στη Χαλκιδική με την οικογένεια των Μολδαβών παραθεριστών, που ξεκληρίστηκε σε τροχαίο ύστερα από μετωπική σύγκρουση του αυτοκινήτου τους με ένα βυτιοφόρο όχημα, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας, κοντά στη Μεταμόρφωση.

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Το θανατηφόρο δυστύχημα συνέβη περίπου στις 18:20 την Τετάρτη (15/7), όταν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε μετωπικά με βυτιοφόρο όχημα, που οδηγούσε ένας 44χρονος.

Η σύγκρουση σφοδρότατη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους η 28χρονη μητέρα και η 6 μηνών κορούλα του ζευγαριού. Η μητέρα και το βρέφος μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί έδωσαν τιτάνια μάχη κάνοντας ΚΑΡΠΑ, επί περίπου μιάμιση ώρα, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

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Ο 35χρονος οδηγός του αυτοκινήτου ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, και διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου. Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό από το νοσοκομείο, ότι ο 35χρονος πατέρας και οδηγός του αυτοκινήτου υπέκυψε στα τραύματά του.

Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 7χρονη κόρη

Την ίδια ώρα, η 7χρονη κορούλα του ζευγαριού δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Το παιδί νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και οι ώρες είναι κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του.

 

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος δεν τραυματίστηκε από την σύγκρουση. Σημειώνεται ότι στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δικυκλιστής – διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος έφτασε επί τόπου μέσα σε 4 λεπτά, ενώ αμέσως μετά αφίχθη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου.

Δείτε φωτογραφίες από το halkidikinews.gr:

ΤΡΟΧΑΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΤΡΟΧΑΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

 

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