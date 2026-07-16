Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων: Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, αναζητώντας στιγμές ξεκούρασης και δροσιάς στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς οι ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά.

Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των προτιμήσεων των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθημερινά και τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς περισσότεροι εργαζόμενοι ξεκινούν την καλοκαιρινή τους άδεια.

Οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και σε αυτό της Ραφήνας έχουν αυξημένη κυκλοφορία από νωρίς το πρωί.

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