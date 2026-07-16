Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων: Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Η καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, όπως του Πειραιά, είναι αυξημένη, με τα πλοία να αναχωρούν με υψηλές πληρότητες και την κορύφωση της εξόδου να αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.
  • Η επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής αυξάνεται καθημερινά, καθώς τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των προτιμήσεων των εκδρομέων.
  • Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα, αναζητώντας στιγμές ξεκούρασης και δροσιάς στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς οι ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά.

Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των προτιμήσεων των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθημερινά και τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς περισσότεροι εργαζόμενοι ξεκινούν την καλοκαιρινή τους άδεια.

Οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και σε αυτό της Ραφήνας έχουν αυξημένη κυκλοφορία από νωρίς το πρωί.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

λιμάνια λιμάνια

 

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

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