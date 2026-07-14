Λιμάνι Πειραιά: «Πάμε στην Ίο για τρελίτσες» – Η παρέα φοιτητών που τρέλανε τη δημοσιογράφο

Η έξοδος των αδειούχων έχει ξεκινήσει, με την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά να είναι αυξημένη. Οι διάλογοι των νέων πριν μπουν στο πλοίο με τους δημοσιογράφους έχουν γίνει πια «αναγκαία» προϋπόθεση.

«Πηγαίνουμε στη Νάξο για λίγο» είπε ο ένας από την παρέα για να συμπληρώσει ο φίλος του αμέσως μετά «Και μετά στην Ίο για τρελίτσες».

Η δημοσιογράφος ρώτησε πόσες ημέρες θα διαρκέσουν οι τρελίτσες, με τον νεαρό να αναφέρει ότι θα κάτσουν 1 εβδομάδα Νάξο και 1 εβδομάδα Ίο.

«Πάμε κυρίως για τον πολιτισμό, για την κουλτούρα. Θέλουμε να δούμε τα αξιοθέατα, να περάσουμε καλά μεταξύ μας και τα υπόλοιπα είναι μετά» πρόσθεσε άλλος από την παρέα. «Πάμε για τα παρτάκια» σχολίασε άλλος.

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Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφτηκε το λιμάνι του Πειραιά εν μέσω της αυξημένης κίνησης της θερινής περιόδου, όπου συνομίλησε με στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τα μέτρα ασφαλείας. Ο κ. Κικίλιας ευχήθηκε καλές διακοπές και θάλασσες, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα» και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών για την προστασία και εξυπηρέτησή τους.