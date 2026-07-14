Λιμάνι Πειραιά: «Πάμε στην Ίο για τρελίτσες» – Η παρέα φοιτητών που τρέλανε τη δημοσιογράφο

Η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη λόγω της εξόδου των αδειούχων για τις θερινές διακοπές, με νέους να αναχωρούν για νησιά όπως η Νάξος και η Ίος. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφτηκε το λιμάνι, συνομίλησε με στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τα μέτρα ασφαλείας και κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Πειραιάς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η έξοδος των αδειούχων έχει ξεκινήσει, με την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά να είναι αυξημένη.
  • Νεαροί ταξιδιώτες, εν μέσω της αυξημένης κίνησης, δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι πηγαίνουν «στη Νάξο για λίγο» και μετά «στην Ίο για τρελίτσες», με τη διαμονή να περιλαμβάνει μία εβδομάδα σε κάθε νησί.
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφτηκε το λιμάνι του Πειραιά τονίζοντας ότι «η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα» και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η έξοδος των αδειούχων έχει ξεκινήσει, με την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά να είναι αυξημένη. Οι διάλογοι των νέων πριν μπουν στο πλοίο με τους δημοσιογράφους έχουν γίνει πια «αναγκαία» προϋπόθεση.

Στο λιμάνι του Πειραιά ο Βασίλης Κικίλιας: «Η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα – Ακούμε τους λιμενικούς μας»

«Πηγαίνουμε στη Νάξο για λίγο» είπε ο ένας από την παρέα για να συμπληρώσει ο φίλος του αμέσως μετά «Και μετά στην Ίο για τρελίτσες».

Η δημοσιογράφος ρώτησε πόσες ημέρες θα διαρκέσουν οι τρελίτσες, με τον νεαρό να αναφέρει ότι θα κάτσουν 1 εβδομάδα Νάξο και 1 εβδομάδα Ίο.

«Πάμε κυρίως για τον πολιτισμό, για την κουλτούρα. Θέλουμε να δούμε τα αξιοθέατα, να περάσουμε καλά μεταξύ μας και τα υπόλοιπα είναι μετά» πρόσθεσε άλλος από την παρέα. «Πάμε για τα παρτάκια» σχολίασε άλλος.

Δείτε βίντεο:

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφτηκε το λιμάνι του Πειραιά εν μέσω της αυξημένης κίνησης της θερινής περιόδου, όπου συνομίλησε με στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τα μέτρα ασφαλείας. Ο κ. Κικίλιας ευχήθηκε καλές διακοπές και θάλασσες, τονίζοντας ότι «η ασφάλεια είναι πάνω απ’ όλα» και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών για την προστασία και εξυπηρέτησή τους.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ