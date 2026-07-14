Ιράν: Σφοδρά πλήγματα των ΗΠΑ και αντίποινα της Τεχεράνης στον Κόλπο – Κατέρρευσε η εκεχειρία που ήταν «καταδικασμένη να αποτύχει»

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Σε αχαρτογράφητα και εξαιρετικά επικίνδυνα νερά εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Τρίτης το τρίτο συνεχόμενο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Η στρατιωτική κλιμάκωση συνοδεύεται από μια ιστορική ανατροπή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική αιώνων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώνει την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού της Τεχεράνης και την επιβολή «τελών προστασίας» στα διερχόμενα εμπορικά πλοία.

«Τους χτυπάμε πολύ σκληρά»

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ξεκίνησαν τις επιδρομές κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου, λίγες ώρες αφότου ο ίδιος δήλωσε στην εκπομπή του Χιου Χιούιτ ότι «[Το Ιράν θα πληγεί] πολύ σκληρά απόψε, και θα τους χτυπήσουμε σκληρά αύριο. Και δεν υπάρχει ούτε ένα αναθεματισμένο πράγμα που μπορούν να κάνουν γι’ αυτό».

US President Donald Trump said the United States would hit Iran hard on Monday night and Tuesday, in an interview with conservative radio host Hugh Hewitt. Asked about the memorandum of understanding with Iran, Trump called it a test that Tehran failed to honor.… pic.twitter.com/CvtKQhdoaY ΗΠΑ – Ιράν: Το στρατηγικό αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ και το φάντασμα ενός ατέρμονου πολέμου — Iran International English (@IranIntl_En) July 13, 2026



Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν τις περιοχές Αμπού Μούσα, Μπαντάρ Αμπάς, Μπουσέχρ, Τσαμπαχάρ, Τζασκ και Κοναράκ, θέτοντας στο στόχαστρο ιρανικά «συστήματα παράκτιας άμυνας, τοποθεσίες πυραύλων και drones, καθώς και ναυτικές δυνατότητες».

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026



Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε τα πλήγματα σε αυτές τις περιοχές, χωρίς να δώσει άμεση εκτίμηση για θύματα ή ζημιές.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε: «Αυτά τα πλήγματα θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις ιρανικές δυνάμεις και θα υποβαθμίσουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και στην εμπορική ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ».



Λίγο μετά την ανακοίνωση, ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «ακόμη μία μεγάλη επίθεση».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, δήλωσε: «Τους χτυπάμε πολύ σκληρά. Και αυτό θα συνεχιστεί, και θα δούμε τι θα συμβεί. Εξουδετερώνουμε όλη την επιθετική τους ικανότητα και ελέγχουμε τα Στενά. Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό».

“We’re attacking them tonight.” President Trump said U.S. strikes against Iran will continue after he accused Tehran of backing out of a deal that he said had been reached days earlier. Speaking to reporters, Trump said the U.S. has “demolished their military” and is targeting… pic.twitter.com/21POnkWdm7 — Fox News (@FoxNews) July 13, 2026

Η ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής και το «χαράτσι» του 20%

Σε μια κίνηση που ανατρέπει την πάγια αμερικανική πολιτική για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας —μια αρχή για την οποία το αμερικανικό ναυτικό έχει πολεμήσει από την εποχή των Βερβερικών Πολέμων (1081-1805) και του Αγγλοαμερικανικού Πολέμου του 1812—, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα χρεώνουν τα διερχόμενα πλοία για την ασφάλειά τους.

«Προστατεύουμε ένα πολύ πλούσιο μέρος του κόσμου. Ξοδεύουμε χρήματα. Και έτσι, αυτό που κάναμε είναι ότι θα αποζημιωθούμε για την προστασία», εξήγησε.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνισε: «Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ανοιχτή χρήση των Στενών».

Πρόσθεσε δε ότι οι ΗΠΑ θα «αποζημιώνονται» με το 20% της αξίας του φορτίου των πλοίων για να καλυφθεί «κάθε απαραίτητο κόστος για να γίνει η δουλειά της παροχής ασφάλειας και προστασίας».

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τον αμερικανικό στρατό είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (τοπική ώρα Ντουμπάι).

Οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής τελών από τις ΗΠΑ ή το Ιράν παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες ελεύθερης ναυσιπλοΐας που ίσχυαν προτού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, απειλώντας με γενικευμένο οικονομικό χάος.

Ιρανικά πλήγματα κατά δεξαμενοπλοίων

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση και σφοδρή. Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι το Ιράν εξαπέλυσε δύο πυραύλους κρουζ εναντίον των δεξαμενοπλοίων «Mombasa» και «Al Bahiyah» στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιές οι οποίες τελικά κατασβέστηκαν.

The Ministry of Defence announces that the national tankers Mombasa and Al Bahiyah were targeted by two Iranian cruise missiles while transiting the southern shipping lane of the Strait of Hormuz, within Omani territorial waters. The attack resulted in the death of one Indian… pic.twitter.com/i1HrXY0fKP — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) July 13, 2026



Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένας Ινδός ναυτικός, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ (έξι Ινδοί και δύο Ουκρανοί).

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανέλαβαν την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι τα πλοία «αγνόησαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις».

«Επέλεξαν να περάσουν μέσα από ένα ναρκοπέδιο και στη συνέχεια στοχοποιήθηκαν και ακινητοποιήθηκαν».

Τα ΗΑΕ αντέδρασαν οργισμένα, με το υπουργείο Άμυνας να προειδοποιεί με στρατιωτικά αντίποινα: «Τα ΗΑΕ επιφυλάσσονται πλήρως του δικαιώματός τους να απαντήσουν σε αυτή την κλιμάκωση και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του εδάφους τους, των πολιτών και των κατοίκων τους».

Μάλιστα, μαχητικά αεροσκάφη ακούγονταν να πετούν πάνω από το Ντουμπάι το πρωί της Τρίτης.

Λόγω της έκρυθμης κατάστασης, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι και το προξενείο στο Ντουμπάι ακύρωσαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού τους μέχρι την Τετάρτη.

Περιφερειακό μπαράζ και κατάρρευση της εκεχειρίας

Η ανάφλεξη επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της περιοχής:

Μπαχρέιν: Οι σειρήνες αεράμυνας ήχησαν δύο φορές τα ξημερώματα της Τρίτης, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

The siren has been sounded. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 14, 2026

Ιορδανία: Ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέρριψε τέσσερις ιρανικούς πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της.

Η τιμή του αργού τύπου Brent σημείωσε άνοδο, φτάνοντας σε υψηλό μήνα άνω των 84 δολαρίων το βαρέλι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

«Απέτυχαν στη δοκιμασία»

Η νέα κλιμάκωση βάζει οριστική ταφόπλακα στο Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) που είχε υπογραφεί τον προηγούμενο μήνα.

Ο Τραμπ δήλωσε στον Χιου Χιούιτ ότι η συμφωνία ήταν ουσιαστικά μια «δοκιμασία» για το Ιράν, προσθέτοντας: «[Η συμφωνία ήταν] σχεδιασμένη για να δοκιμάστει [το Ιράν]… όταν έχεις να κάνεις με γλοιώδεις τύπους, (οι συμφωνίες) δεν σημαίνουν πολλά. Δεν τίμησαν τη δοκιμασία».

US President Donald Trump says the memorandum of understanding with Iran was a “test” and that Tehran failed. pic.twitter.com/e9ixd75kU8 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 13, 2026

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποβάθμισε τη σημασία του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU), λέγοντας ότι τέτοιες συμφωνίες «δεν σημαίνουν πολλά».

«Αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί. Είχαμε μια συμφωνία όπου κερδίσαμε τα πάντα και αυτοί βασικά την αθέτησαν. Ξέρετε, κάνουν συμφωνίες – γι’ αυτούς, οι συμφωνίες γίνονται για να παραβιάζονται. Είναι εξαιρετικά αναξιόπιστοι άνθρωποι».

Η εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών, την οποία ο Τραμπ κάποτε παρουσίαζε ως ιστορικό επίτευγμα, κατέρρευσε εν μέρει λόγω της ίδιας της ασάφειας του κειμένου της.

Η συμφωνία προέβλεπε ότι το Ιράν θα «καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη ρύθμιση της ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων». Μια διατύπωση που η Τεχεράνη μετέφρασε ως επίσημη αναγνώριση του δικού της ελέγχου στα Στενά, με δικαίωμα διαχείρισης και επιβολής τελών, ενώ οι ΗΠΑ απορρίπτουν τον ισχυρισμό αυτό.

Οι προσπάθειες του αμερικανικού στρατού και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) του ΟΗΕ να καθιερώσουν μια εναλλακτική, νότια διαδρομή κατά μήκος των ακτών του Ομάν εξόργισαν την Τεχεράνη, η οποία άρχισε να επιτίθεται στα πλοία που τη χρησιμοποιούσαν, πυροδοτώντας τον νέο κύκλο αίματος.