Ιράν: «Μπορούμε να δολοφονήσουμε τον Τραμπ μέσα στον Λευκό Οίκο» – Πρωτοφανής απειλή από πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αγγίζει πλέον το κόκκινο, καθώς η κλιμάκωση στο πεδίο συνοδεύεται από πρωτοφανείς προσωπικές απειλές κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Την ώρα που οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί μεταφέρονται στο εσωτερικό της ιρανικής επικράτειας και η Ουάσινγκτον αναλαμβάνει μονομερώς τον ρόλο του «προστάτη» των Στενών του Ορμούζ με το αζημίωτο, πρώην ανώτατος αξιωματούχος της Τεχεράνης διαμηνύει με προκλητικό τόνο ότι η χώρα του έχει τη δυνατότητα να πλήξει τον Τραμπ, ακόμη και μέσα στην προεδρική του κατοικία.

«Μπορούμε να τον δολοφονήσουμε μέσα στον Λευκό Οίκο»

Ο Χοσεΐν Κανανί Μογαντάμ, πρώην ανώτερος διοικητής του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), εξαπέλυσε μια σπάνια και ευθεία απειλή κατά του Αμερικανού Προέδρου.

Μιλώντας στον ιρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Fararu, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν ο στόχος είναι η δολοφονία του Τραμπ, η Ισλαμική Δημοκρατία μπορεί εύκολα να το πράξει μέσα στον Λευκό Οίκο. Όποτε κριθεί απαραίτητο, είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό».

Παράλληλα, ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης ξεκαθάρισε ότι οι τρέχουσες επαφές μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον δεν έχουν ως στόχο τη σύναψη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, υποβαθμίζοντας τις προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο.

«Δεν διαπραγματευόμαστε με τους Αμερικανούς για την ειρήνη. Διαπραγματευόμαστε για τη μείωση των εντάσεων», εξήγησε.



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση αποσκοπούν απλώς στην ενίσχυση των ιρανικών αιτημάτων και στην παρουσίαση των θέσεων της χώρας απέναντι στις κατηγορίες που εκτοξεύει ο Λευκός Οίκος.

«Δεν διαπραγματευόμαστε για ειρήνη με τον Τραμπ και τους εγκληματίες βοηθούς του. Στις διαπραγματεύσεις, επιδιώκουμε μόνο να αποκαταστήσουμε τα δικαιώματά μας και να ξεκαθαρίσουμε τις κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μας από τις ΗΠΑ. Όσο για την εκδίκηση και τα αντίποινα, αυτά παραμένουν σταθερά στο τραπέζι».

Κλιμάκωση και «τέλη προστασίας» από τον Τραμπ

Οι εμπρηστικές δηλώσεις του πρώην διοικητή των IRGC έρχονται σε μια περίοδο όπου οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εντάθηκαν σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, ξεπερνώντας τις παράκτιες ζώνες και πλήττοντας στόχους βαθύτερα στο εσωτερικό της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να καταφέρει «πολύ σκληρά» πλήγματα κατά του Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι αρνείται να συναινέσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Παράλληλα, διακήρυξε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον ρόλο του «φύλακα» των Στενών του Ορμούζ, απαιτώντας οικονομικό αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές.

«Τώρα πρόκειται να τα φυλάξουμε [τα Στενά] και πρόκειται να πληρωθούμε για τη φύλαξή τους», είπε.

Το Ιράν, στον αντίποδα, κατηγορεί ευθέως τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τις διμερείς συνομιλίες με το Ομάν, οι οποίες είχαν ως στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων από τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο.

Με πληροφορίες από: Middle East Eye, New York Post