Στο «κόκκινο» η ένταση στη Μέση Ανατολή: Πεντάωρη αμερικανική επιχείρηση με πλήγματα σε δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, μέσω της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), πραγματοποίησαν πεντάωρη αεροπορική επιχείρηση με πλήγματα σε δεκάδες ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων παράκτιων αμυντικών συστημάτων και ναυτικών υποδομών. Η CENTCOM υποστήριξε ότι τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία στην περιοχή, ενώ περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν ανεπτυγμένοι στη Μέση Ανατολή.

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Διεθνή Νέα

CENTCOM
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο κύκλο αεροπορικών επιχειρήσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων πραγματοποίησαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).
  • Η επιχείρηση, που διήρκεσε πέντε ώρες, έπληξε επιλεγμένους στόχους σε διαφορετικές περιοχές του Ιράν, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβείας.
  • Η CENTCOM υποστήριξε ότι τα πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση των δυνατοτήτων του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων πραγματοποίησαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 22:15 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), έπειτα από πεντάωρη αποστολή, κατά τη διάρκεια της οποίας επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι σε διαφορετικές περιοχές του Ιράν.

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές Μπουσέρ, Τσα Μπαχάρ, Τζασκ, Κοναράκ, Αμπού Μούσα και Μπαντάρ Αμπάς.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι τα πλήγματα συνέβαλαν στην περαιτέρω υποβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή.

Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά ακριβείας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, εγκαταστάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και ναυτικών υποδομών.

Παράλληλα, η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί παραμένουν ανεπτυγμένοι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΡΑΝ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως οι ΗΠΑ θα είναι πλέον γνωστές ως «ο ΦΥΛΑΚΑΣ των Στενών του Ορμούζ», προσθέτοντας ότι, «για λόγους δικαιοσύνης», θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται.

Από την πλευρά της, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανέναν ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος της θαλάσσιας οδού και δεν θα τους επιτραπεί να παρέμβουν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε ότι η Τεχεράνη είναι ο «φύλακας» των Στενών και θα παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο «για πάντα», προσθέτοντας ειρωνικά για το τέλος 20% του Τραμπ: «Το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Θα είμαστε δίκαιοι».

Ιρανικά πλήγματα στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, τα πλήγματα αφορούσαν αποθήκες όπλων, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών, καθώς και κτίριο κατοικιών όπου διαμένει προσωπικό των αμερικανικών δυνάμεων στη βάση Τζουφέρ.

Το πετρέλαιο σε υψηλό τετραετίας

Κατά 2% ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ αυξήθηκαν κατά 1,68 δολάρια, ή 2%, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κατέγραψε άνοδο 1,65 δολαρίων, ή 2,1%, φτάνοντας τα 79,79 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent είχε ήδη καταγράψει άνοδο 9,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τον Μάιο του 2020.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

 

 

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