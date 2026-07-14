Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς: Σε «πορτοκαλί» συναγερμό σήμερα 7 περιοχές της χώρας

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Σε «πορτοκαλί» συναγερμό έχουν τεθεί σήμερα Τρίτη (14/7) αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 4).

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από πολίτες και επισκέπτες.

Οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4

Ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αφορά τις εξής περιοχές:

Χίος

Ψαρά

Σάμος

Ικαρία

Δωδεκάνησα

Λασίθι

Ηράκλειο

H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.