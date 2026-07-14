Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (14/7) – Πού θα δείτε τον πρώτο ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία

Ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026, στον οποίο θα αναμετρηθούν η Γαλλία και η Ισπανία, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
11:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
13:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
18:30: COSMOTE SPORT 7 HD | World Athletics Continental Tour Gold 2026 Βουδαπέστη
18:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open
22:00: ΕΡΤ1 | Γαλλία – Ισπανία (Ημιτελικοί Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου)
22:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open