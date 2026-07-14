Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (14/7) – Πού θα δείτε τον πρώτο ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης 14 Ιουλίου 2026 περιλαμβάνει τον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, καθώς και αγώνες τένις από το ATP 250 Γκστάαντ και το WTA 250 Athens Open. Επιπλέον, περιλαμβάνει μεταδόσεις από το World Athletics Continental Tour Gold στη Βουδαπέστη.