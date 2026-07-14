Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (14/7) – Πού θα δείτε τον πρώτο ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης 14 Ιουλίου 2026 περιλαμβάνει τον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, καθώς και αγώνες τένις από το ATP 250 Γκστάαντ και το WTA 250 Athens Open. Επιπλέον, περιλαμβάνει μεταδόσεις από το World Athletics Continental Tour Gold στη Βουδαπέστη.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026, στον οποίο θα αναμετρηθούν η Γαλλία και η Ισπανία, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης αναμετρήσεις από το ATP 250 Γκστάαντ και το WTA 250 Athens Open.
  • Οι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τον αγώνα World Athletics Continental Tour Gold 2026 από τη Βουδαπέστη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ 2026, στον οποίο θα αναμετρηθούν η Γαλλία και η Ισπανία, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

13:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

18:30: COSMOTE SPORT 7 HD | World Athletics Continental Tour Gold 2026 Βουδαπέστη

18:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Γκστάαντ (Κυρίως Ταμπλό)

19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open

22:00: ΕΡΤ1 | Γαλλία – Ισπανία (Ημιτελικοί Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου)

22:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | WTA 250 2026 Athens Open

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ