Εφορία: Τα πρόστιμα για τους «ξεχασιάρηδες» – Αναλυτικός οδηγός

Δέκα ημέρες απέμειναν για να εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου, μετά την ολιγοήμερη παράταση που έδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για να ολοκληρώσουν την διαδικασία, προκειμένου να μην έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 500 ευρώ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και ήδη περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία, από τους συνολικά 6,8 υπόχρεους. Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκύπτει ότι περίπου 2,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι, δηλαδή 1 στους 3 καλούνται να πληρώσουν, κατά μέσο όρο φόρο 1.934 ευρώ.

Επίσης, 1 στους 3 υπόχρεους δηλαδή το 35% όσων έχουν υποβάλει δηλώσει μέχρι σήμερα δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρου ενώ 1,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι, δηλαδή 3 στους 10 θα έχουν επιστροφή φόρου που κατά μέσο όρο φτάνει τα 311 ευρώ.

Σημειώνεται ότι πριν καν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων οι περισσότεροι φορολογούμενοι έχουν ήδη εισπράξει την επιστροφή τους ή αυτή έχει συμψηφιστεί αυτόματα με τρέχοντες φόρους και οφειλές.

Η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει ως τώρα σε άμεση πληρωμή των επιστροφών φόρου για 1,4 εκατ. φορολογουμένους ενώ για τους υπόλοιπους έχει γίνει συμψηφισμός.

Αλλαγές στην επιβολή προστίμων

Σημειώνεται ότι από φέτος η επιβολή των προστίμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις θα γίνεται αυτόματα με αποτέλεσμα να μην καταλογίζονται στους φορολογούμενους μήνες μετά την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, όπως γινότανε μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τον φοροτεχνικό Χρήστο Βούκα «μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολή των φετινών δηλώσεων θα καταλογίζεται αυτόματα το πρόστιμο και θα εκδίδεται το εκκαθαριστικό. Επίσης, το εκκαθαριστικό θα εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της».

Ουσιαστικά τα ποσά των προστίμων θα βεβαιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους από τη στιγμή που αυτοί θα υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις.

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ ανάλογα με το εάν προκύπτει φόρος για πληρωμή ή όχι και με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων.

Αναλυτικότερα τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις διαμορφώνονται ως εξής: