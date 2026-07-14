Εφορία: Τα πρόστιμα για τους «ξεχασιάρηδες» – Αναλυτικός οδηγός

Με δέκα ημέρες να απομένουν για την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει δώσει παράταση έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου, προειδοποιώντας για πρόστιμα έως 500 ευρώ. Φέτος, η επιβολή των προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις θα γίνεται αυτόματα, με τα ποσά να ξεκινούν από 100 ευρώ ανάλογα με τον τύπο της δήλωσης και την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Oικονομία

ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από φέτος, η επιβολή των προστίμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις θα γίνεται αυτόματα, με αποτέλεσμα να μην καταλογίζονται μήνες μετά την υποβολή.
  • Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ, ανάλογα με το εάν προκύπτει φόρος για πληρωμή ή όχι και την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων.
  • Ειδικότερα, για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ ή Ε9 το πρόστιμο είναι 100 ευρώ, ενώ για δηλώσεις φόρου εισοδήματος με ποσό φόρου προς καταβολή μπορεί να φτάσει τα 250 ή 500 ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δέκα ημέρες απέμειναν για να εκπνεύσει η προθεσμία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου, μετά την ολιγοήμερη παράταση που έδωσε  η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για να ολοκληρώσουν την διαδικασία, προκειμένου να μην έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα που μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 500 ευρώ.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι αλλάζει μετά την παράταση για τις τροποποιητικές δηλώσεις και τι ισχύει για την εξόφληση του φόρου εισοδήματος

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και ήδη περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία, από τους συνολικά 6,8 υπόχρεους. Από τα στοιχεία της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκύπτει ότι περίπου 2,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι, δηλαδή 1 στους 3 καλούνται να πληρώσουν, κατά μέσο όρο φόρο 1.934 ευρώ.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ρεκόρ υποβολής δηλώσεων εισοδήματος πριν από το «νήμα» της 15ης Ιουλίου – Προθεσμία 10 ημερών για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο

Επίσης, 1 στους 3 υπόχρεους δηλαδή το 35% όσων έχουν υποβάλει δηλώσει μέχρι σήμερα δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρου ενώ 1,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι, δηλαδή 3 στους 10 θα έχουν επιστροφή φόρου που κατά μέσο όρο φτάνει τα 311 ευρώ.

Σημειώνεται ότι πριν καν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων οι περισσότεροι φορολογούμενοι έχουν ήδη εισπράξει την επιστροφή τους ή αυτή έχει συμψηφιστεί αυτόματα με τρέχοντες φόρους και οφειλές.

Η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει ως τώρα σε άμεση πληρωμή των επιστροφών φόρου για 1,4 εκατ. φορολογουμένους ενώ για τους υπόλοιπους έχει γίνει συμψηφισμός.

Αλλαγές στην επιβολή προστίμων

Σημειώνεται ότι από φέτος η επιβολή των προστίμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις θα γίνεται αυτόματα με αποτέλεσμα να μην καταλογίζονται στους φορολογούμενους μήνες μετά την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, όπως γινότανε μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τον φοροτεχνικό Χρήστο Βούκα «μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολή των φετινών δηλώσεων θα καταλογίζεται αυτόματα το πρόστιμο και θα εκδίδεται το εκκαθαριστικό. Επίσης, το εκκαθαριστικό θα εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της».

Ουσιαστικά τα ποσά των προστίμων θα βεβαιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους από τη στιγμή που αυτοί θα υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις δηλώσεις.

Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ ανάλογα με το εάν προκύπτει φόρος για πληρωμή ή όχι και με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων.

Αναλυτικότερα τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

  1. Για εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ, πιστωτική ή μηδενική το πρόστιμο είναι 100 ευρώ ανεξάρτητα από εάν ένας φορολογούμενος έχει απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
  2. Για εκπρόθεσμη τροποποιητική ή αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, φυσικού προσώπου ή νομικού με ποσό φόρου έως 100 ευρώ, δεν υπάρχει πρόστιμο.
  3. Για εκπρόθεσμη υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης για λογαριασμό ανηλίκου, ή δήλωσης εισοδήματος γονέα για εισοδήματα ανήλικων τέκνων δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
  4. Για παράλειψη υποβολής ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής Ε9 για περισσότερα του ενός έτους, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές.
  5. Για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ ανά παράβαση για τηρούντες διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ