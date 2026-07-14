Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα με το δεξί στο Athens Open – Προκρίθηκε με 2-0 σετ στον επόμενο γύρο

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Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η Μαρία Σάκκαρη στην παρθενική της εμφάνιση στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έκανε το καθήκον της στο τουρνουά κατηγορίας WTA 250 της Αθήνας, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-0, 7-6) της Πολίνα Κουντερμέτοβα, και εξασφάλισε με σχετική άνεση την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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Μπροστά στο ελληνικό κοινό που γέμισε σχεδόν το κλειστό του Sports Center, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπαιξε αρκετά καλό τένις, ιδιαίτερα στο πρώτο σετ, το οποίο κέρδισε άνετα με 6-0.

Στο δεύτερο η Ουζμπέκα αντίπαλός της (νο 109 στον κόσμο) έβγαλε αντίδραση, «στρίμωξε» το νο37 της παγκόσμιας κατάταξης και κατάφερε να οδηγήσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια έπαιξε εξαιρετικό τένις και με 7-1 games έκανε το 2-0, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό, έπειτα από μία ώρα και 24 λεπτά αγώνα.



Στον επόμενο γύρο η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει είτε την Βρετανίδα Χάριετ Νταρτ, είτε την Γερμανίδα qualifier, Μίνα Χότζιτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ