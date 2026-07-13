Ολλανδία: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 38χρονου διαιτητή – Η καταγγελία για σεξουαλική επίθεση και το… ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Θλίψη προκάλεσε στο ολλανδικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του 38χρονου διαιτητή Ρομπ Ντίπερινκ. Οι συνθήκες υπό τις οποίες πέθανε παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επισήμως την αιτία του θανάτου του.

Σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα, αστυνομικές και εγκληματολογικές δυνάμεις μετέβησαν στην κατοικία του. Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις που έχουν δημοσιευθεί σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του.

Η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (KNVB) εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του διαιτητή.

«Με τον Ρομπ, χάνουμε έναν πολύ αξιόλογο διαιτητή, αλλά πάνω απ’ όλα έναν ευγενικό και αφοσιωμένο συνάδελφο. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι τον αγαπούσαν. Τους ευχόμαστε πολλή δύναμη και στήριξη για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια», ανέφερε η Ομοσπονδία.

Η πορεία του στη διαιτησία

Ο Ντίπερινκ ξεκίνησε την καριέρα του στη διαιτησία το 2012. Σε ηλικία 24 ετών διηύθυνε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας μεταξύ της Τέλσταρ και της Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Το 2017 έκανε το ντεμπούτο του στην Eredivisie, στον αγώνα της Εξέλσιορ με τη Ρόντα, και στη συνέχεια καθιερώθηκε στο ολλανδικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, απέκτησε παρουσία στις διεθνείς διοργανώσεις ως αξιωματούχος VAR, ενώ συμμετείχε και στο Euro 2024.

Ο Ολλανδός διαιτητής είχε οριστεί και σε αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, βρισκόταν στην ομάδα VAR, με διαιτητή τον Ντάνι Μάκελι, στην ισόπαλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για τη Super League.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε καλέσει τον Μάκελι να εξετάσει τη φάση του πέναλτι πάνω στον Αντρέ Λουίζ κατά τις καθυστερήσεις.

Λίγο πριν από τον θάνατό του, το Σάββατο 11 Ιουλίου, είχε διευθύνει τον φιλικό αγώνα της Γκόου Αχέντ Ιγκλς με τον Απόλλωνα Λεμεσού.

Η σύλληψη στο Λονδίνο και η ολοκλήρωση της έρευνας

Το όνομα του Ντίπερινκ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας λίγους μήνες νωρίτερα, όταν συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε βάρος εφήβου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά την αναμέτρηση της Κρίσταλ Πάλας με τη Φιορεντίνα για το Conference League, στην οποία ο Ντίπερινκ είχε οριστεί ως διαιτητής VAR.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Την Πέμπτη 9 Απριλίου, αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε καταγγελία για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός εφήβου, η οποία έλαβε χώρα σε διεύθυνση στην οδό Wellesley Road, στο Croydon. Στη συνέχεια, ένας άνδρας γύρω στα 30 συνελήφθη ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση».

Οι αστυνομικές Αρχές εξέτασαν το διαθέσιμο υλικό και ολοκλήρωσαν την έρευνα χωρίς να προχωρήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης. Ως εκ τούτου, ο Ντίπερινκ αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε βάρος του.

«Οι αστυνομικοί ολοκλήρωσαν μια διεξοδική έρευνα και εξέτασαν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής εικόνων από κάμερες ασφαλείας και της εξέτασης ψηφιακών συσκευών. Μετά τις έρευνες αυτές, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνταν τα απαιτούμενα αποδεικτικά κριτήρια. Δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα», ανέφερε η Αστυνομία.

Afgelopen zaterdag floot hij nog Go Ahead Eagles v Apollon in Terwolde, vandaag is Rob Dieperink op 38 jarige leeftijd overleden. pic.twitter.com/3jvWr61IJC — 𝔾𝔸𝔼#𝟙 (@GAE_055) July 13, 2026

Ο αποκλεισμός από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Παρότι η αστυνομική έρευνα ολοκληρώθηκε χωρίς την άσκηση δίωξης, η FIFA αποφάσισε να απομακρύνει τον Ντίπερινκ από τη διαιτητική ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Ολλανδός διαιτητής επρόκειτο να συμμετάσχει στη διοργάνωση ως βασικός αξιωματούχος VAR στο επιτελείο του Ντάνι Μάκελι.

Τη θέση του πήρε τελικά ο Γάλλος διαιτητής Βιλί Ντελαζό.

Ο Ντίπερινκ είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για την απόφαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας σε συνέντευξή του στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf ότι είχε κατηγορηθεί άδικα.

«Με λυπεί πολύ το γεγονός ότι κατηγορήθηκα άδικα», είχε υπογραμμίσει.

«Από την αρχή, συνεργάστηκα πλήρως στην αστυνομική έρευνα και έδειξα αμέσως πλήρη διαφάνεια προς τη FIFA, την UEFA και την KNVB. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που έλαβα από την KNVB και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε αυτή την υπόθεση. Είναι κρίμα που η FIFA αποφάσισε να μη με ορίσει πλέον για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Φυσικά, είμαι απογοητευμένος γι’ αυτό».

Referee dropped for 2026 World Cup dies aged 38 as statement releasedhttps://t.co/pOxeHHkFs1 pic.twitter.com/Ef09JAFXJ5 — Mirror Football (@MirrorFootball) July 13, 2026

Εκτός από τη δραστηριότητά του στη διαιτησία, ο Ντίπερινκ εργαζόταν σε διοικητική θέση στον δήμο του Μπέρκελαντ. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους ανθρώπους της ολλανδικής διαιτησίας, στους συναδέλφους του και στις ομάδες με τις οποίες είχε συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας του.