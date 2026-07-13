Αγγλία – Αργεντινή: Θα αγωνιστούν με εμφανίσεις που παραπέμπουν στον ιστορικό προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986

Με εμφανίσεις που παραπέμπουν στην ιστορική αναμέτρηση του 1986 αναμένεται να αγωνιστούν η Αγγλία και η Αργεντινή στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Μουντιάλ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 22:00.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, οι δύο εθνικές ομάδες θα φορέσουν φανέλες παρόμοιες με εκείνες που είχαν χρησιμοποιήσει πριν από 40 χρόνια, στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Μεξικού.

Η ομοσπονδία της Αργεντινής φέρεται να κατέθεσε αίτημα στη FIFA, προκειμένου η ομάδα να αγωνιστεί με την μπλε εμφάνιση. Η Αγγλία, από την πλευρά της, αναμένεται να φορέσει την κλασική λευκή φανέλα της.

Η ιστορική αναμέτρηση του 1986

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί στις 22 Ιουνίου 1986 στο στάδιο Αζτέκα, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αργεντινή είχε επικρατήσει με 2-1, σε έναν αγώνα που έμεινε στην ιστορία για τα δύο γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Το πρώτο έγινε γνωστό ως το «χέρι του Θεού», ενώ το δεύτερο χαρακτηρίστηκε ως το «γκολ του αιώνα», καθώς ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής πέρασε διαδοχικά αρκετούς αντιπάλους πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Η νέα αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για αγωνιστικούς λόγους. Η Αργεντινή στηρίζεται στην παρουσία του Λιονέλ Μέσι, ενώ η Αγγλία διεκδικεί την επιστροφή της στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, 60 χρόνια μετά την κατάκτηση του μοναδικού τίτλου της.