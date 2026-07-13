Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς την Τεχεράνη: Θα δεχθεί «σκληρό πλήγμα» σήμερα και αύριο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε, σε συνέντευξή του στον Χιου Χιούιτ, ότι το Ιράν θα δεχθεί «σκληρό πλήγμα» μέσα στις προσεχείς ώρες, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους στην ήδη τεταμένη αντιπαράθεση με την Τεχεράνη.

«Θα καταστρέψουμε το Pickaxe Mountain», δηλαδή την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, είπε εξάλλου σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναφερόμενος στο «Μνημόνιο Συνεννόησης» που υπέγραψε ο ίδιος με την Τεχεράνη, είπε ότι ήταν «ένα τεστ» και ότι οι Ιρανοί δεν το τήρησαν.

Όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, είπε ότι «τα πάνε πολύ καλά», διευκρινίζοντας ότι «κάποιες φορές» διαφωνεί μαζί του και του το λέει.

Διάγγελμα με φόντο τις εκλογές του 2020

Η ομιλία που σκοπεύει να εκφωνήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ το βράδυ της Πέμπτης (ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας), θα αφορά πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020.

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του MS Now, επικαλούμενος δύο μη κατονομαζόμενους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.