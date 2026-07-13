Φονική καταδίωξη στο Άργος: Η μοιραία σφαίρα θα δώσει απαντήσεις για τον θάνατο του 20χρονου – Το κρίσιμο ερώτημα για την πορεία των βολών

Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο αναμένεται να εξετάσουν οι δικαστικές Αρχές μετά τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί έχουν ήδη προφυλακιστεί και κρατούνται στον Κορυδαλλό. Τα αποτελέσματα της βαλλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης θεωρούνται καθοριστικά για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους και για την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα όπλα και οι κάλυκες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν συνολικά 16 κάλυκες, καθώς οι Αρχές εντόπισαν τρεις επιπλέον από τους 13 που είχαν αρχικά συλλεχθεί στο σημείο των πυροβολισμών.

Οι κάλυκες και τα δύο υπηρεσιακά πιστόλια τύπου USP, διαμετρήματος εννέα χιλιοστών, έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, η εξέτασή τους αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες λόγω του αριθμού των πειστηρίων.

Η έρευνα επικεντρώνεται στον προσδιορισμό του όπλου από το οποίο προήλθε η σφαίρα που τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά όπλα τους κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Τι αναμένεται να δείξει η εξέταση της σφαίρας

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η σφαίρα έχει εντοπιστεί στο δεξιό ημισφαίριο του εγκεφάλου του νεαρού. Μετά την αφαίρεσή της κατά την ιατροδικαστική εξέταση, αναμένεται να παραδοθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να εξεταστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Η σύγκριση του βλήματος με τα δύο υπηρεσιακά όπλα αναμένεται να δείξει ποιο από αυτά το εκτόξευσε. Παράλληλα, η κατάστασή του ενδέχεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο εξοστρακισμού.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, είναι δύο τα τινά. Εάν η σφαίρα φέρει αλλοιώσεις από πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια, αυτό σημαίνει ότι χτύπησε πρώτα κάπου και στη συνέχεια κατέληξε στο κεφάλι του παιδιού. Αυτό ενισχύει, βέβαια, και τους ισχυρισμούς των δύο αστυνομικών περί εξοστρακισμού. Εάν, όμως, η σφαίρα είναι άθικτη, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Αυτό σημαίνει ότι ο αστυνομικός που πυροβόλησε, έπληξε το παιδί με ευθεία βολή.

Έγγραφο από την αξονική τομογραφία εγκεφάλου του 20χρονου, το οποίο έφερε στο φως το Mega, καταγράφει τα ευρήματα της σοβαρής κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που προκάλεσε το βλήμα.

Οι ισχυρισμοί των δύο αστυνομικών

Οι δύο αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, στο ηχητικό ντοκουμέντο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, ακούγονται τουλάχιστον 21 πυροβολισμοί.

Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Η απόφαση ελήφθη πριν γίνει γνωστός ο θάνατος του 20χρονου.

Για την περαιτέρω αξιολόγηση των ευρημάτων αναμένεται να οριστεί και τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα εξετάσει τα στοιχεία που αφορούν τις σφαίρες και την πορεία των βολών.

Η μεταβολή του κατηγορητηρίου

Μετά τον θάνατο του νεαρού, οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να κινήσουν τη διαδικασία για τη μεταβολή του κατηγορητηρίου στο αδίκημα της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας.

«Αναμένουμε τις ενέργειες της κυρίας ανακρίτριας. Θα περιμένει σίγουρα τη ληξιαρχική πράξη θανάτου και τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, προκειμένου να προβεί σε μία τυπική διαδικασία επανάληψης της ανάκρισης σε σχέση με το καινούργιο αδίκημα της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας», δήλωσε ο συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων.

Η ολοκλήρωση της βαλλιστικής εξέτασης αναμένεται να αποσαφηνίσει από ποιο όπλο προήλθε η μοιραία σφαίρα, ποια ήταν η πορεία του βλήματος και εάν είχε προηγηθεί εξοστρακισμός.

Τα ευρήματα θα διαβιβαστούν στις δικαστικές Αρχές και θα συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Η δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν τήρησαν τους προβλεπόμενους κανόνες για τη χρήση των όπλων.

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Εδώ δεν λειτούργησαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί».

Η έρευνα εξετάζει εάν οι ενέργειες των αστυνομικών ήταν συμβατές με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο εμπλοκής και με τη νομοθεσία που διέπει τη χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς.

Αντιδράσεις για την ανάρτηση του δημάρχου Άργους-Μυκηνών

Αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση του δημάρχου Άργους-Μυκηνών και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συνέδεσε την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών με τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση και αναφέρθηκε στη στάση της μητέρας του 20χρονου.

«Ηθικά και νομικά, η προφυλάκισή τους μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρυνε στην κρίση των δικαστών (…).

Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές αθώων πολιτών;», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν στην τοποθέτηση και άσκησαν κριτική στο περιεχόμενό της.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και η επανάληψη της ανακριτικής διαδικασίας αναμένεται να καθορίσουν τις επόμενες δικαστικές εξελίξεις. Η έρευνα καλείται να δώσει απαντήσεις για την ακριβή πορεία της σφαίρας, την κατανομή των πυροβολισμών μεταξύ των δύο όπλων και τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο 20χρονος.