Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε μωράκι 20 ημερών στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας" στην Πάτρα, καθώς πέθανε βρέφος μόλις 20 ημερών που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών. Το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας από τις πρώτες ημέρες της ζωής του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία

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Κοινωνία

βρεφικό γάλα μωρό
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας” στην Πάτρα, καθώς πέθανε βρέφος μόλις 20 ημερών.
  • Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες ημέρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το βρέφος κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

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Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας” στην Πάτρα, καθώς πέθανε βρέφος μόλις 20 ημερών, το οποίο νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του tempo24.news, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες ημέρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το βρέφος κατέληξε το πρωί της Δευτέρας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

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