Τραγωδία στην Πάτρα: Πέθανε μωράκι 20 ημερών στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”

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Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας” στην Πάτρα, καθώς πέθανε βρέφος μόλις 20 ημερών, το οποίο νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές του tempo24.news, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες ημέρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το βρέφος κατέληξε το πρωί της Δευτέρας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.