Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση για πυραυλική επίθεση

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Σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφότου η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για πυραύλους με κατεύθυνση την πρωτεύουσα.

❗️ [ 🇺🇦 UKRAINE | 🇷🇺 RUSSIE ] 🔸 La capitale ukrainienne, Kiev, est actuellement bombardée par la Russie. Au moins six violentes explosions ont secoué la ville. Les autorités appellent la population à rester dans les abris jusqu’à nouvel ordre. pic.twitter.com/vJDMKvlxNI — Little Think Tank (@L_ThinkTank) July 13, 2026

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.