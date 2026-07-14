Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση για πυραυλική επίθεση

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφότου η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για πυραύλους με κατεύθυνση την πρωτεύουσα.
❗️ [ 🇺🇦 UKRAINE | 🇷🇺 RUSSIE ]
🔸 La capitale ukrainienne, Kiev, est actuellement bombardée par la Russie. Au moins six violentes explosions ont secoué la ville. Les autorités appellent la population à rester dans les abris jusqu’à nouvel ordre. pic.twitter.com/vJDMKvlxNI
— Little Think Tank (@L_ThinkTank) July 13, 2026
«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.