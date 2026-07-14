Ουκρανία: Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση για πυραυλική επίθεση

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, αφού η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για πυραύλους με κατεύθυνση την πρωτεύουσα. Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και τη λειτουργία αντιαεροπορικών συστημάτων.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στο Κίεβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αφότου η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για πυραύλους με κατεύθυνση την πρωτεύουσα.
  • Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα».
  • Ο Κλίτσκο πρόσθεσε πως «ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους».

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Σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφότου η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε για πυραύλους με κατεύθυνση την πρωτεύουσα.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram.

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