Συναγερμός στο Ιράν: Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και νησί Κις – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, και στο νησί Κις στον Περσικό Κόλφο, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει λεπτομέρειες, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για τρίτη νύχτα, με χτυπήματα και σε άλλες περιοχές όπως η Sirik και η Bushehr.

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Διεθνή Νέα

Ιράν, εκρήξεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
  • Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ήχος δύο εκρήξεων ακούστηκε και στο νησί Κις, που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο.
  • Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει λεπτομέρειες για τα αίτια ή την έκταση του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας. Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει λεπτομέρειες για τα αίτια ή την έκταση του περιστατικού.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ήχος δύο εκρήξεων ακούστηκε και στο νησί Κις, που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο.

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