Συναγερμός στο Ιράν: Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και νησί Κις – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας. Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει λεπτομέρειες για τα αίτια ή την έκταση του περιστατικού.
Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ήχος δύο εκρήξεων ακούστηκε και στο νησί Κις, που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο.
U.S. has begun attacking Iran for a Third Night
Reports of explosions in the south, Bandar Abbas is pictured.
Sirik is begin hit HARD, see video 1
Reports of strikes against Bushehr via missiles fired from Bahrain (video 2) https://t.co/7d2KRnktoK pic.twitter.com/7cPKWO4fUQ
— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 13, 2026
🔴🇮🇷🇺🇸UPDATE: At least 3 large explosions were seen in Konarak, southern Iran.
Updated target list: Bandar Abbas, Jam, Bandar Kangan, Bushehr, Konarak.
We have a video, source is @Vahid https://t.co/DaFjU02vxK pic.twitter.com/08ZOADOkyd
— BeamTracker | Military OSINT (@BeamTracker_) July 13, 2026