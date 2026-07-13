ΗΠΑ-Ιράν: Ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την επαναφορά του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και τα σχέδια των ΗΠΑ για επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, προκαλεί νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ σημείωσε άνοδο 9,59% και του αμερικανικού αργού WTI ενισχύθηκε κατά 9,42%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση.

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ΗΠΑ-Ιράν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και τα σχέδια των ΗΠΑ για επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.
  • Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άνοδο 9,59% και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση.
  • Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό WTI, με τους αναλυτές του Eurasia Group να επισημαίνουν ότι «η κατάρρευση αυτής της εύθραυστης ειρήνης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αλλάζει τα δεδομένα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και τα σχέδια των ΗΠΑ για επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, με συμβόλαια παράδοσης Σεπτεμβρίου, σημείωσε άνοδο 9,59% και έκλεισε στα 83,30 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση που έχει καταγραφεί, καθώς ακόμη και στις πρώτες ημέρες του πολέμου δεν είχε σημειωθεί αντίστοιχη εκτόξευση των τιμών σε μία και μόνο συνεδρίαση.

Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό WTI, με τα συμβόλαια παράδοσης Αυγούστου να ενισχύονται κατά 9,42%, κλείνοντας στα 78,14 δολάρια το βαρέλι.

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«Οι αγορές είχαν αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όμως η κατάρρευση αυτής της εύθραυστης ειρήνης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αλλάζει τα δεδομένα», επισήμαναν οι αναλυτές του Eurasia Group.

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