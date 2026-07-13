ΗΠΑ: Την Τρίτη στις 23:00 αρχίζει ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

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Διεθνή Νέα

Πλοία στο στενό του Ορμούζ κοντά στην παραλία του Μπαντάρ Αμπάς, Ιράν, 8 Ιουνίου 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA μέσω REUTERS
πηγή: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA μέσω REUTERS
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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αρχίσουν στις 23:00 ώρα Ελλάδας (20:00 GMT) της 14ης Ιουλίου την επιβολή του ναυτικού αποκλεισμού σε όλα τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτιλιακής Πληροφόρησης (JMIC), το οποίο λειτουργεί υπό την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

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Το JMIC διευκρίνισε ότι ο αποκλεισμός θα εφαρμόζεται σε όλη την εμπορική ναυσιπλοΐα, ανεξαρτήτως σημαίας του πλοίου, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα αφορά μόνο ιρανικά πλοία, αλλά κάθε πλοίο που κατευθύνεται προς ή από ιρανικά λιμάνια.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα τεθεί ξανά σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν.

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Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ,

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