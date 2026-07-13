Σοβαρό ατύχημα στις Σπέτσες: Σκάφος τραυμάτισε γυναίκα με την προπέλα του – Μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Άργους

Σοβαρό θαλάσσιο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στις Σπέτσες, όπου μια γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα κάτω άκρα από την προπέλα διερχόμενου σκάφους. Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους λόγω της κρισιμότητας των τραυμάτων της, ενώ το Λιμεναρχείο Σπετσών διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό

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Λιμενικό Σώμα υπουργείο Ναυτιλίας
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή των Σπετσών. Μια γυναίκα, φέρεται να είναι ρωσικής καταγωγής, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα κάτω άκρα από την προπέλα διερχόμενου σκάφους.
  • Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με πλωτό μέσο απέναντι στην Κόστα, προκειμένου να διακομιστεί άμεσα στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας. Λόγω της κρισιμότητας των τραυμάτων της, δρομολογήθηκε η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητα της γυναίκας, τα αίτια της τραγωγίας ή το αν έχει εντοπιστεί το εμπλεκόμενο σκάφος. Το Λιμεναρχείο Σπετσών διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή των Σπετσών, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση τόσο από τις Λιμενικές Αρχές όσο και από το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι ρωσικής καταγωγής, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα κάτω άκρα από την προπέλα διερχόμενου σκάφους κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με πλωτό μέσο στην Κόστα, προκειμένου να διακομισθεί άμεσα στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας (Κρανιδίου) για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, έχει ήδη δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η γυναίκα, περίπου 40 ετών, επικοινωνεί με το περιβάλλον και έχει τραυματιστεί ψηλά στα πόδια και συγκεκριμένα στους μηρούς, ενώ έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος ακρωτηριασμού.

Ωστόσο, τα τραύματα της γυναίκας είναι σοβαρά και γι’ αυτό θα μεταφερθεί μετά το Άργος και στην Αθήνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για τα αίτια του ατυχήματος ή το αν έχει εντοπιστεί το εμπλεκόμενο σκάφος.

Το Λιμεναρχείο Σπετσών διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.

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