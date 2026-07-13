Σοβαρό ατύχημα στις Σπέτσες: Σκάφος τραυμάτισε γυναίκα με την προπέλα του – Μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Άργους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή των Σπετσών, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση τόσο από τις Λιμενικές Αρχές όσο και από το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι ρωσικής καταγωγής, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στα κάτω άκρα από την προπέλα διερχόμενου σκάφους κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με πλωτό μέσο στην Κόστα, προκειμένου να διακομισθεί άμεσα στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας (Κρανιδίου) για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, έχει ήδη δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η γυναίκα, περίπου 40 ετών, επικοινωνεί με το περιβάλλον και έχει τραυματιστεί ψηλά στα πόδια και συγκεκριμένα στους μηρούς, ενώ έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος ακρωτηριασμού.

Ωστόσο, τα τραύματα της γυναίκας είναι σοβαρά και γι’ αυτό θα μεταφερθεί μετά το Άργος και στην Αθήνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περαιτέρω στοιχεία για τα αίτια του ατυχήματος ή το αν έχει εντοπιστεί το εμπλεκόμενο σκάφος.

Το Λιμεναρχείο Σπετσών διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.