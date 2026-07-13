«Συμμαχία των Προθύμων»: Το Κίεβο θα αγοράσει 16 μαχητικά Rafale και αντιαεροπορικές συστοιχίες

Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν «οδικό χάρτη» που προβλέπει την αγορά, εκ μέρους του Κιέβου, 16 μαχητικών αεροσκαφών Rafale και του οπλισμού τους, με τα πρώτα από αυτά να παραδίδονται και «να πετούν στον ουκρανικό ουρανό από το 2028-29», ανακοίνωσε απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, το Κίεβο θα αποκτήσει επίσης αντιαεροπορικές συστοιχίες SAMP/T νέας γενιάς, οι οποίες «θα συμπληρώσουν τα συστήματα που θα παραδοθούν, μαζί με τους πυραύλους τους, τις επόμενες εβδομάδες», είπε ο Μακρόν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων», στο Παρίσι.

Η συμφωνία προβλέπει εξάλλου την παράδοση ραντάρ και τη χορήγηση στην Ουκρανία άδειας παραγωγής βομβών AASM, αντιαεροπορικών πυραύλων Aster 30 και πυραύλων Scalp, τύπου κρουζ.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, η πολυεθνική δύναμη που πρόκειται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία αφού σιγήσουν τα όπλα, θα αρχίσει να εκπαιδεύεται σε «γειτονικές χώρες» εντός των επόμενων μηνών.

«Αποφασίσαμε σήμερα τις ασκήσεις που θα διεξαχθούν τους επόμενους μήνες (…) Θα αναπτυχθούν στις γειτονικές χώρες της Ουκρανίας για να επικυρώσουν τα σχέδια ανάπτυξής μας και να αποδείξουν ότι είμαστε έτοιμοι, αποφασισμένοι και αξιόπιστοι», δήλωσε μετά το πέρας της συνόδου, έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.