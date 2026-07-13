Λαμία: Περισσότεροι από 30 οι ασθενείς με σαλμονέλα – Γιαννάκος: Πρέπει να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν τα μολυσμένα προϊόντα

Το περιστατικό σαλμονέλας που έπληξε τη Λαμία κρίνεται αρκετά σοβαρό, καθώς συνεχίζονται οι προσελεύσεις ασθενών στα επείγοντα του νοσοκομείου της πόλης, με τις εργαστηριακές εξετάσεις να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για σαλμονέλα. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, προσήλθαν 30 ασθενείς με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Υπάρχει ανησυχία για τον προμηθευτή μολυσμένου προϊόντος κρέατος που πωλείται στην αγορά, καθώς ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία

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Κοινωνία

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζονται οι προσελεύσεις ασθενών στα επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, με τις εργαστηριακές εξετάσεις να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για σαλμονέλα.
  • Μέχρι σήμερα το μεσημέρι προσήλθαν 30 ασθενείς με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία.
  • Υπάρχει ανησυχία για τον προμηθευτή του μολυσμένου προϊόντος, ενώ ο ΕΟΔΥ έχει ενημερωθεί και θα ξεκινήσει ελέγχους για τον εντοπισμό της πηγής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Περισσότεροι από 30 είναι οι ασθενείς με σαλμονέλα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου της  Λαμίας σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο για νοσηλεία παρέμειναν 12 ασθενείς. “Οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί. Ανησυχία υπάρχει για τον προμηθευτή του προϊόντος που ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας και πωλείται στην αγορά κρέατος” τονίζει ο ίδιος και προσθέτει:

“Φυσικά από τη μολυσμένη παρτίδα δεν προμηθεύτηκε μόνο η πόλη της Λαμίας. Θα πρέπει να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

Νωρίτερα το νοσοκομείο Λαμίας είχε εκδώσει ανακοίνωση κάνοντας λόγο για περισσότερους από 20 ασθενείς.

«Από την Παρασκευή (10/7) μέχρι και σήμερα στη Λαμία, πάνω από 20 άτομα πέρασαν από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό!

Μάλιστα 12 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, οι οποίοι παραμένουν στην Παθολογική Κλινική και στη βραχεία νοσηλεία του Νοσοκομείου.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος».

 

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