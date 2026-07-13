Νάξος: Σε κρίσιμη κατάσταση 20χρονη έπειτα από αλλεργικό σοκ

Συναγερμός σήμανε στη Νάξο, για μία 20χρονη από την Αυστραλία, η οποία βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με την οικογένειά της και υπέστη σοβαρό αλλεργικό σοκ, έπειτα από κατανάλωση φιστικιών. Σύμφωνα με πληροφορίες του CycladesLive, την 20χρονη εντόπισε η μητέρα της στο κρεβάτι, χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ δίπλα της βρέθηκαν φιστίκια.

Η 20χρονη φέρεται να γνώριζε ότι ήταν αλλεργική στο συγκεκριμένο τρόφιμο. Η σοβαρότητα του περιστατικού προκάλεσε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση στο Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου γιατροί, αναισθησιολόγος και το υπόλοιπο προσωπικό έσπευσαν να προσφέρουν κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια.

Η αναστάτωση ήταν έντονη, καθώς επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό που απαιτούσε ταχύτατη και συντονισμένη αντιμετώπιση. Στο πλευρό της βρίσκονταν οι γονείς και η αδελφή της, οι οποίοι τη συνόδευαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Νάξο.