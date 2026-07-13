Νάξος: Σε κρίσιμη κατάσταση 20χρονη έπειτα από αλλεργικό σοκ

Μια 20χρονη Αυστραλέζα τουρίστρια υπέστη σοβαρό αλλεργικό σοκ στη Νάξο μετά από κατανάλωση φιστικιών, προκαλώντας άμεση και μεγάλη κινητοποίηση στο τοπικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας. Η μητέρα της την εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η ίδια φέρεται να γνώριζε την αλλεργία της.

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Σε σοβαρή κατάσταση η 20χρονη
Πηγή: Cyclades live
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στη Νάξο για μία 20χρονη κοπέλα από την Αυστραλία, η οποία υπέστη σοβαρό αλλεργικό σοκ έπειτα από κατανάλωση φιστικιών.
  • Τη νεαρή εντόπισε η μητέρα της στο κρεβάτι, χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ δίπλα της βρέθηκαν φιστίκια. Η 20χρονη φέρεται να γνώριζε ότι ήταν αλλεργική στο συγκεκριμένο τρόφιμο.
  • Η σοβαρότητα του περιστατικού προκάλεσε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση στο Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, με το ιατρικό προσωπικό να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια.

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Συναγερμός σήμανε στη Νάξο, για μία 20χρονη από την Αυστραλία, η οποία βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με την οικογένειά της και υπέστη σοβαρό αλλεργικό σοκ, έπειτα από κατανάλωση φιστικιών. Σύμφωνα με πληροφορίες του CycladesLive, την 20χρονη εντόπισε η μητέρα της στο κρεβάτι, χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ δίπλα της βρέθηκαν φιστίκια.

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Η 20χρονη φέρεται να γνώριζε ότι ήταν αλλεργική στο συγκεκριμένο τρόφιμο. Η σοβαρότητα του περιστατικού προκάλεσε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση στο Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, όπου γιατροί, αναισθησιολόγος και το υπόλοιπο προσωπικό έσπευσαν να προσφέρουν κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια.

Η αναστάτωση ήταν έντονη, καθώς επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό που απαιτούσε ταχύτατη και συντονισμένη αντιμετώπιση. Στο πλευρό της βρίσκονταν οι γονείς και η αδελφή της, οι οποίοι τη συνόδευαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Νάξο.

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