Οι ΗΠΑ χτύπησαν υποβρύχιο στο Ιράν με θαλάσσια drones: Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά – Δείτε βίντεο

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε χθες Κυριακή ένα ιρανικό υποβρύχιο και μια εγκατάσταση συντήρησης πλοίων, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά θαλάσσια drones επίθεσης. Τα πλήγματα, που πραγματοποιήθηκαν από τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας τύπου Corsair στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται στην εμπορική ναυτιλία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε ιρανικό υποβρύχιο και μια εγκατάσταση συντήρησης πλοίων, χρησιμοποιώντας drones επίθεσης μονής κατεύθυνσης. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν θαλάσσια drones σε πολεμικές επιχειρήσεις.
  • Συγκεκριμένα, τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας τύπου Corsair έπληξαν το λιμάνι στη Ναυτική Βάση του Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν.
  • Τα πλήγματα αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε ιρανικό υποβρύχιο, όπως όμως και μια εγκατάσταση συντήρησης πλοίων χθες Κυριακή. Το διαφορετικό σε αυτή την επίθεση ήταν ότι χρησιμοποιήθηκαν drones επίθεσης μονής κατεύθυνσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η διοίκησηο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Χθες, οι δυνάμεις της CENTCOM πραγματοποίησαν επιτυχές πλήγμα εναντίον ενός ιρανικού υποβρυχίου και μιας εγκατάστασης συντήρησης πλοίων, χρησιμοποιώντας πολλαπλά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας μίας κατεύθυνσης, όπως οι Ουκρανοί.

Τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας τύπου Corsair έπληξαν το λιμάνι στη Ναυτική Βάση του Μπαντάρ Αμπάς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν θαλάσσια drones σε πολεμικές επιχειρήσεις. Τα χθεσινοβραδινά πλήγματα αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας.

«Οι βομβαρδισμοί της περασμένης νύχτας μείωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία», τόνισε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X.

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