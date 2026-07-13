Οι ΗΠΑ χτύπησαν υποβρύχιο στο Ιράν με θαλάσσια drones: Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά – Δείτε βίντεο

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε ιρανικό υποβρύχιο, όπως όμως και μια εγκατάσταση συντήρησης πλοίων χθες Κυριακή. Το διαφορετικό σε αυτή την επίθεση ήταν ότι χρησιμοποιήθηκαν drones επίθεσης μονής κατεύθυνσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η διοίκησηο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Χθες, οι δυνάμεις της CENTCOM πραγματοποίησαν επιτυχές πλήγμα εναντίον ενός ιρανικού υποβρυχίου και μιας εγκατάστασης συντήρησης πλοίων, χρησιμοποιώντας πολλαπλά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας μίας κατεύθυνσης, όπως οι Ουκρανοί.

Τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας τύπου Corsair έπληξαν το λιμάνι στη Ναυτική Βάση του Μπαντάρ Αμπάς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν θαλάσσια drones σε πολεμικές επιχειρήσεις. Τα χθεσινοβραδινά πλήγματα αποδυνάμωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας.

«Οι βομβαρδισμοί της περασμένης νύχτας μείωσαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία», τόνισε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X.